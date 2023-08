Karol G se defiende tras ser acusada de hacer pacto satánico Tras el lanzamiento de su nuevo video musical S91, Karol G ha sido acusada en las redes sociales de hacer pacto satánico. ¡Así responde la cantante colombiana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G no se quedó callada al ser acusada en las redes sociales de hacer un pacto satánico para lograr su éxito. "¿Es real que estás haciendo referencias satánicas?", le preguntó un fanático. Karol G respondió: "Creo profundamente en Dios, yo y toda mi familia. Creo en los milagros y en el buen actuar, en la vibra del universo y en la energía. Paren esos cuenticos de que a la gente le va bien porque hicieron un pacto no sé con quién, o porque pertenece a un grupo raro de no sé que", afirmó. La intérprete de "Mi ex tenía razón asegura que el trabajo, la disciplina y obrar con bondad tienen sus recompensas. "A la gente que trabaja duro, que se esfuerza y que hace las cosas con amor, le va muy bien en la vida", añadió. Su video musical S91 incluye al final el salmo 91 y Karol G contó por qué. Karol G Credit: Steve Jennings/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su madre la enseñó a rezar el Salmo 91 de la biblia desde que ella era una niña. "Mi mamá nos llevó al colegio toda la vida y nos enseñó el Salmo 91 para rezarlo después de salir de casa todos los días por la mañana. Decía que eran palabras sagradas de protección", escribió Karol G en sus redes sociales. "Cuando vio que algo que me enseñó desde pequeñita lo había incluido en la canción, las lágrimas no se hicieron esperar". Karol G Credit: Erika Goldring/WireImage Su madre Martha Navarro lloró de emoción al ver el video musical de "S91". "Dios me la bendiga", dice Doña Martha llorando, y le da un beso a su hija, en un video que compartió la cantante en sus redes sociales. "Amén, mamita", le responde Karol G.

