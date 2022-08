Karol G quiere ser mamá... ¿de cuántos? Karol G viene de una familia grande y muy unida, por lo que siempre ha soñado con llenar su hogar de pequeñines. ¿Lo hará? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G Karol G | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Como Karol G viene de una familia grande y muy unida, siempre ha soñado con formar un hogar con muchos pequeñines. Aunque la joven de 31 años en algún momento tuvo la ilusión de tener cinco hijos, ahora mismo no cree que le dé tiempo a tantos, pero no descarta la idea de convertirse en mamá. "A mí me encantaría, yo siempre he dicho que mi familia es una chim** y somos muy unidos, no solo con mis hermanas, sino mis primos, tíos, todo, pero no sé, me encantaría, pero tan raro que está el mundo ¿no? Vamos a ver, lo que Diosito quiera pa' mí (…). Yo sería feliz, a mí me encantan los niños, yo me derrito, pero vamos a ver", dijo la cantante en el programa Molusco TV. Aunque es evidente que Karol G tiene fascinación por los pequeños, la idea de tener cinco hijos ya ha quedado en el pasado. Karol G Karol G | Credit: Karol G/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque todavía no es su turno, la colombiana sí está muy emocionada con la llegada de otro nuevo miembro de la familia: la bebé que traerá al mundo su hermana Victoria. Hace unos días a la joven se le vio gozando en la fiesta de revelación del sexo del bebé de su hermana, que resultó ser una niña que tendrá por nombre Sophia, y que viene a traer aún más alegría a la familia.

