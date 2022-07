Karol G revela por qué llegó a pesar 76 kilos: "Engordo respirando" Karol G es de las que sabe que tiene que controlarse a la hora de comer. ¡Y el encierro por la pandemia hizo que subiera mucho de peso! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G Credit: Instagram Karol G es de las que sabe que tiene que controlarse a la hora de comer. El caso es que la cantante colombiana tiene una condición de salud que hace que fácilmente aumente de peso, por lo que cuando la gente a su alrededor disfruta comiendo, ella muchas veces tiene que comer solo ensaladas. ¡Y el encierro por la pandemia tampoco la ha ayudado tanto! Según dijo La Bichota durante una entrevista para Melusco TV, durante el confinamiento obligatorio por la crisis de coronavirus quería "comerse hasta las paredes". Karol G contó que pasaba los días en el sofá "comiendo y recontracomiendo", por lo que llegó a pesar 76 kilos. Karol G Credit: Karol G Instagram "Yo en la pandemia llegué a pesar 76 kilos. Estoy en 62 ya. Me puse al día. Cualquier cosa que como tengo saturación de insulina. Engordo respirando literalmente", explicó. "Cuando estoy de tour, tengo que ver a todo mi equipo comiendo bien rico, y yo soy la que tiene que comer la ensalada", dijo. La cantante decidió poner todo de su parte para bajar de peso luego de que apareciera en los Premios Juventud de 2020 y recibiera muchas críticas por su aspecto físico. A pesar de su belleza más allá de cualquier peso corporal, Karol G sentía que debía volver a ser quien era y lo logró. "Esto es real y me lo merezco. Me lo he trabajado muy duro. Pero me la trabajé porque me dije que en la vida me iba a permitir volver a sentirme como me sentía ese día", aseguró. Karol G Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2018 Karol G contó que comenzó a notar un aumento de peso que no era normal. "Me di cuenta de que lo que yo tenía era un problema de salud. Tenía la insulina completamente elevada y [tenía] la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada", dijo a MezcalTV. Ahora la intérprete de "El makinón" mantiene una disciplina con su dieta, aún si quisiera comerse un rico postre, tal como le sucedió hace unos meses. "Me iba a comer ese postre pero no, no me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni nos lo van a mostrar; lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir", dijo en redes sociales.

