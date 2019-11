Karol G y Nicki Minaj reciben respuesta de Cardi B a nuevo video de "Tusa" Tal parce que a Cardi B no le pareció que su archienemiga colaborara con Karol G. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cardi B y Nicki Minaj vuelven a acaparar titulares juntas, esta vez, gracias a Karol G. Luego del estreno del tema “Tusa”, cuyo video estrenó el viernes en todas las plataformas de la colombiana, Cardi B se metió en una discusión en Twitter el jueves por la noche con un par de fans de Nicki Minaj que reaccionaron a una indirecta de la dominicana. “Solo porque yo lo rechacé, ahora, bébete eso”, decía el tuít de Cardi B que levantó la controversia puesto que sugiere que la única razón por la que Nicki está en la canción fue porque ella decidió no hacerla. Al parecer a la intérprete de “I Like it Like That”, no le pareció que su archienemiga colaborara con la reggaetonera. Recordemos que Nicki y Cardi tuvieron su encontrón el año pasado durante un evento donde terminaron a zapatazos. Image zoom Twitter/Cardi B SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cardi B, quien fue La Estrella del Año de People en Español en 2018, recibió la oferta de Karol G a través de las redes sociales que para algunos fue un gran acto de valentía por parte de la cantante colombiana. Sí, es que Karol G se atrevió a hacerle algo impensable a Cardi B en las redes al solicitarle que grabaran un tema juntas. “Estoy buscando por todos los medios a @iamcardib para decirle yo misma que tengo un HIT en mis manos, que sólo quiero sacarlo si ella está ahí. Que me lo sueño y que sería un Honor”, dijo. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images; Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen La buena noticia es que Cardi B le contestó de manera afirmativa, lo que pasó después no lo sabemos. El explosivo junte entre estas dos exponentes del género urbano se convierte en la primera ocasión en la que la novia de Anuel graba con una artista estadounidense… Además, cabe destacar que Minaj comienza el tema ¡hablando español! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Karol G y Nicki Minaj reciben respuesta de Cardi B a nuevo video de "Tusa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.