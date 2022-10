Karol G muestra sus curvas con orgullo: "¿Quién dijo que yo era flaquita?" De nueva cuenta, Karol G deja al descubierto lo feliz que se siente con su torneada figura y da un importante mensaje personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Karol G no duda en mostrar su belleza natural; así, se ha dejado ver públicamente sin retoques y ha puesto al descubierto su escultural silueta, de la cual se siente muy orgullosa. Ahora, la cantante lució un diminuto bikini blanco con estampado de fresas y detalles sutiles en rojo, para reiterar que está feliz con su figura física. "Y ¿quién dijo que yo era flaquita ? Thick Mamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii", escribió Karol G en su cuenta de Instagram para acompañar las diversas imágenes que publicó. "Las curvas siempre de moda pues. ¡Besitos!". Los usuarios no pudieron contenerse para llenar de halagos a la intérprete de "Don't be shy". "Eres perfecta tal como eres hermana. A palabras necias oídos sordos como dice mi mamá", escribió su hermana Verónica Giraldo. "¡¡¡¡Esoooooooooooo!!!! Divinaaaaaaaa"; "Simplemente hermosa"; "Ella es la más linda del mundo"; "Eres hermosa mamita"; "Karol G, baby tú eres real las otras son plásticos"; "Tienes una personalidad y un carisma, que eso ni un cuerpo 90-60-90 ¡lo supera! Sigue así, ¡cosechando éxitos!"; "El circuito de curvas por el que todos quieren derrapar"; "El verdadero significado al amor propio eres tú. Te amo mamiii"; "Esta es una mujer representa a la mujer colombiana con buenas curvas, reales así somos mi amor y que ardan los demás"; "Dios escúchame, yo he sido un hombre muy bueno y me he portado muy bien. Dios quiero una mujer así como regalo; solo eso te pido, muchas gracias", fueron otros comentarios. Karol G Karol G | Credit: Karol G/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes la criticaron por posar con poca ropa. "¿Todavía andas de despechada subiendo fotos en poca ropa?"; "Esa es la única forma que ella encuentra para conseguir fama, mostrándose siempre casi desnuda", y "Mujer date importancia y deja de mostrar tanto", agregaron. Karol G está disfrutando de un gran momento profesional llenando los lugares donde se presenta y, también, cosechando diversos premios y reconocimientos.

