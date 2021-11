Karol G muestra los moretones y rasguños tras aparatosa caída en Miami Golpes en sus hombros, en el muslo, en sus rodillas, en su tobillo, en uno de sus pies…Karol G muestra los grandes moretones que le quedaron al rodar por una escalera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de sufrir un accidente en medio de un concierto que ofreció el pasado viernes en el FTK Arena en Miami, la cantante Karol G publicó un video en sus redes sociales donde enseñó los moretones y rasguños que provocó la caída. En el clip que compartió con sus 44 millones de seguidores en Instagram, vemos a la intérprete de "Bichota" y "Tusa" ataviada con un vestido negro de seda, descalza y con una gran sonrisa y buena actitud. "La nena de Medellín está intacta y lista para romper en Puerto Rico", se escucha decir a un chico que la grababa. "Hoy se cae la casa en Puerto Rico". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN moretones rasguños karol g tras caida Credit: Karol G/IG Karol G muestra moretones tras caída: Y vaya que lo logró. A pesar del accidente, Karol G se presentó exitosamente en el Coliseo de Puerto Rico como parte de su 'Bichota Tour'. La misma cantante de30 años compartió una fotografía en sus redes sociales donde se expresó de manera jocosa del incidente en Miami. "De estas escaleras no me caí. Así que hoy rompemos en Puerto Rico". karol g se cae de las escaleras Credit: Karol G/IG La caída de la colombiana acaparó titulares de diversos medios de comunicación. Todo sucedió cuando Carolina Girlado Navarro, conocida en el mundo artístico como Karol G, interpretaba su éxito musical "Ahora me llama". Mientras movía su cuerpo al ritmo de la pegajosa canción, la intérprete nacida en Medellín se tropezó con uno de sus zapatos de plataforma y cayó rodando por las escaleras. El público quedó atónito y de inmediato uno de sus bailarines la ayudó a levantarse. El show tenía que continuar y eso fue exactamente lo que hizo la exnovia de Anuel AA: se puso de pie y continuó bailando y cantando como si nada hubiese sucedido. El público aplaudió su valentía. Momentos después, superestrella internacional, quien próximamente debutará en Netflix, se expresó sobre el incidente. "Se me partieron todas las uñas y creo se me partió una rodilla", dijo entre lágrimas. "Quería que fuera perfecto".

