Con sensual video, Karol G responde a explosivo mensaje de Anuel Después de que Anuel dijera que no está "estancado en el pasado", Karol G compartió este sensual video ¿con mensaje para su ex? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos esperaban la reacción de Karol G después de que Anuel AA compartiera explosivos mensajes en sus Instagram Stories. Tras la presentación de Karol G en Coachella, el reggaetonero puertorriqueño publicó la siguiente misiva: "Y eso que supuestamente soy yo que el que estoy estancado en el pasado". Anuel —comprometido con la cantante dominicana Yailin 'la más viral'— dejó claro que ya no mira atrás. "Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo", continuó. El cantante usó también emojis de risa junto a este mensaje: "Suéltenme en banda que a mí sin co%$#@ me tiene". Anuel cerró su discurso en Instagram Stories con el mensaje: "Si la gente supiera". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G. y Anuel Karol G. y Anuel | Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Prince Williams/FilmMagic Karol G no respondió directamente a su ex, pero publicó un sensual video en Instagram que dejó a muchos pensando. En bikini mientras tomaba el sol y mostrando cuerpazo, la 'Bichota' compartió un fragmento de una nueva canción suya. "Hace tiempo que no sé nada de ti/ estaba con alguien pero ya estoy free", dice la letra, celebrando su soltería.

