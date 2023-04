Karol G impacta en Nueva York ¡sexy en shorts y lista para hacer historia! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karol G Credit: Splash News/The Grosby Group La cantante colombiana deslumbra a su paso por la Gran Manzana en la víspera de su debut en Saturday Night Live al lado de Ana de Armas. Además, Jessica Simpson delgadísima y Jaime Camil sigue triunfando en Hollywood, ¡míralos! Empezar galería Karol G Karol G Credit: Splash News/The Grosby Group Luciendo sexy en shorts la cantante colombiana deslumbró a su paso por la ciudad de Nueva York donde hará historia al encabezar por primera vez el elenco musical y actoral de Saturday Night Live (NBC) al lado de otra estrella hispana: Ana de Armas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Saturday Night Live Karol G Ana de Armas Saturday Night Live - Season 48 Credit: Rosalind O'Connor/NBC via Getty Images Las dos estrellas hispanas están dando mucho de qué hablar por su anticipada actuación en el show de comedio y aquí las vemos grabando los promos del show en el famoso estudio 8H de NBC en Rockefeller Center flanqueadas por dos integrantes del elenco: Marcello Hernández (izq.), y Bowen Yang (der.). 2 de 7 Ver Todo Jessica Simpson Jessica Simpson Credit: Backgrid/The Grosby Group Delgadísima y cn un espectacular traje con agujeros estratégicamente colocados, la multimillonaria empresaria de moda se dejó ver por el aeropuerto JFK de Nueva York. 3 de 7 Ver Todo Anuncio William Levy William Levy ViX Montecristo Miami premiere Credit: John Parra/Getty Images for Vix Luego de presentar su nueva serie Montecristo (VIX) en las oficinas de Nueva York y de ocupar la portada semanal, el galán cubano enfiló a Miami para la premiere de la anticipada serie. 4 de 7 Ver Todo Dove Cameron, Cecily Strong y Jaime Camil Jaime Camil Apple TV+ "Schmigadoon!" Season 2 Credit: JC Olivera/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images En Hollywood, CA. nos topamos con el querido actor mexicano y sus colegas en la presentación de la segunda temporada de su exitoso show de comedia Schmigadoon! (attend Apple TV+). 5 de 7 Ver Todo Renta congelada Violeta Isfel Juan Diego Covarrubias Adriana Montes de Oca, Jose Manuel Lechuga Roxana Castellanos Rodrigo Murray Harold Azuara Renta Congelada Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El popular programa mexicano regresa a la pantalla en su quinta temporada y aquí vemos al elenco en pleno durante la presentación en Ciudad de México: Violeta Isfel (izq.,). Juan Diego Covarrubias, Adriana Montes de Oca, José Manuel Lechuga, Roxana Castellanos, Rodrigo Murray, y Harold Azuara. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pedro Almodóvar "Pedro Almodovar: El Ultimo Sueño" Event At Fundacion Telefonica Credit: Borja B. Hojas/WireImage En Madrid vimos al aclamado cineasta español presentando Pedro Almodóvar, el último sueño (Reservoir Books), su nuevo libro. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

