El testimonio entre lágrimas de la hermana de Karol G: "Se me pasan muchas cosas por la cabeza" Verónica Giraldo rompió a llorar al contar el difícil momento que está viviendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales se han convertido en un altavoz para compartir testimonios que pueden resultar muy útiles para aquellas personas que se sienten identificadas o reconocen en ellos. Si, además, viene de parte de alguien con renombre, famoso y muy seguido por el público, el impacto en los seguidores se multiplica. Verónica Giraldo, hermana de Karol G, compartía sin filtro alguno el complicado momento personal que atraviesa. Lo hizo a través de su perfil de Instagram, en el que confesó, entre lágrimas, el dolor que lleva por dentro. Verónica Giraldo Verónica Giraldo comparte duro testimonio | Credit: IG/Verónica Giraldo "Hola mis amores, ¿cómo están? Me muestro después de tanto tiempo. No soy de mostrarme así pero, desafortunadamente, desde hace 8 días me ha cambiado todo, todo, todo", explicó con lágrimas en los ojos. La maquilladora de las estrellas contó cuándo y cómo empezó toda esta angustia. "Después de que tuve a Sofi, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón... Y cada vez me sentía más sola, me siento sola, sabiendo que lo tengo todo. No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas. Aún sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste", añadió. La reconocida maquillista y creadora de contenido, estuvo casi un mes sin aparecer en redes, lo que llamó la atención de sus más de 638 mil seguidores en IG. Su actividad era bastante regular hasta que paró sin previo aviso. Ha sido ella misma quien ha dado la razón. La hermana de Karol G se convirtió en mamá hace unos días. Durante todo el proceso de su embarazo compartió feliz los entrañables momentos vividos. Incluso, tras el nacimiento de la pequeña, mostró una preciosa foto con la cantante y su otra hermana, Jessica. Hablar abiertamente de su estado de tristeza tras dar a luz ha generado la reacción de muchas mujeres y madres que han pasado por lo mismo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Su muro de Instagram en su última publicación recibió un aluvión de mensajes amorosos, comprensivos y motivadores para animarla a buscar ayuda y superar este bache. "Busca ayuda, puedes con esto y con más", "Lo bueno es que pasa, todo pasa", "Todo es una fase y es temporal", le expresaron tan solo algunas con todo el cariño y la experiencia personal a sus espaldas. Verónica Giraldo Verónica Giraldo | Credit: IG/Verónica Giraldo A pesar de todo, Verónica se mostró agradecida por tantas muestras de apoyo y optimista de que es una etapa que superará. "Ayer fue gris, hoy salió el sol. Y prometo que así serán todos los días", escribió más tarde.

