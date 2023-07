Karol G hace llorar a su madre con su nuevo video musical: Doña Martha Navarro revela por qué Martha Navarro, la madre de Karol G, lloró de emoción al ver su nuevo video musical "S91". ¡Ella cuenta la razón! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G hizo llorar a su madre Martha Navarro de emoción con su nueva canción "S91". En un video que compartió la cantante colombiana en sus Instagram Stories, Karol reveló que al ver el video musical su madre no pudo evitar las lágrimas. "Dios me la bendiga", dice Doña Martha llorando, y le da un beso a su hija. "Amén, mamita", dice la cantante, en el video que compartió en sus redes. Karol G reveló que su madre la enseñó a rezar el Salmo 91 de la biblia desde que ella era una niña. "Mi mamá nos llevó al colegio toda la vida y nos enseñó el Salmo 91 para rezarlo después de salir de casa todos los días por la mañana. Decía que eran palabras sagradas de protección", escribió Karol G en sus redes sociales. "Cuando vio que algo que me enseñó desde pequeñita lo había incluido en la canción, las lágrimas no se hicieron esperar". El video musical estrenará hoy a las 8 p.m, pero Karol G dio una probadita a sus seguidores en Instagram. Karol G Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images "A un mes exactamente de la primera fecha del tour, tengo un anuncio IMPORTANTÍSIMO para darles; tan importante que hice una canción y un video porque así de grande es", escribió Karol G en Instagram. El "13 de Julio (13 mi # Favorito espiritualmente), van a poder ver y escuchar", adelantó Carolina Navarro, el verdadero nombre de la artista, sobre este nuevo tema que tiene un gran significado. "Recuerden que siempre guardo lo mejor para el final", añadió. "Esta va dedicada a los míos, a los de siempre". Su hermana Verónica Giraldo Navarro también le expresó su orgullo. "Otro palo y se suma más a lo qué haces.. te amo hermana de corazón y vamos por más", comentó en el Instagram de Karol G. Karol G Credit: Jon Kopaloff/Getty Images La cantante de 32 años tiene una relación muy cercana con su familia y comparte con ellos sus éxitos.

