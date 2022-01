¡Wow! Karol G hace fuertes declaraciones en tarima ¿Mensajes para Anuel y su prometida Yailín? Karol G hizo impactantes declaraciones en el escenario. ¿Son indirectas a su ex Anuel AA y a su nueva prometida, la cantante dominicana Yailín? ¡Mira lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la noticia que de Anuel AA se comprometía con su novia, la cantante dominicana Yailín 'la más viral', muchos quedaron a la espera de la reacción de Karol G, quien también fue vista con un apuesto acompañante. En un reciente concierto, la reggaetonera colombiana mandó un poderoso mensaje ¿Será un mensaje para su ex y a la futura esposa de Anuel? Un video de su presentación en Calibash en Las Vegas, publicado en Instagram por el show radial de Enrique Santos, ha dado mucho de qué hablar por las palabras que dijo Karol G en el escenario. Antes de cantar su éxito "200 copas", con una copa en mano, Karol G expresó ante su público: "El pasado estuvo bueno, duro, brutal, pero el futuro es ahora re chimba. Así que después de esta, no se llora más", dijo, entre aplausos. "Amiga, ya que quede bien claro...el makinón no es el carro, es La Bichota que lo maneja". ¿Indirecta para Yailín? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El reggaetonero puertorriqueño y la rapera dominicana compartieron en Instagram imágenes del flamante anillo que Anuel AA le dio a su amada. "La vida es una, nosotros la vivimos rápido… ¡Hoy estamos aquí, mañana no está prometido!", escribió Yailín en Instagram junto a emojis de un novio y una novia y un video mostrando el anillo de diamantes que le dio el reggaetonero. "Una mujer comprometida ya, ¡hay boda señores", dice la dominicana en el video mientras Anuel ríe. Karol G, Anuel AA y Yailin la Mas Viral Credit: Sergi Alexander/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images; Instagram/@yailinlamasviralreal La pareja lleva días celebrando su amor en las redes sociales, compartiendo videos sensuales de provocativos besos. Anuel y Yailín anunciaron también que lanzarán juntos una canción el 14 de febrero, justo cuando Karol G celebra su cumpleaños.

