Karol G habla del vínculo que hay entre su familia y Pablo Escobar La cantante colombiana Karol G reveló que existe una conexión entre su familia y el famoso narcotraficante Pablo Escobar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G ofreció una entrevista a la revista GQ México y mostró su descontento con la portada, diciendo que la imagen no se parecía ella. Algo que también llamó la atención de este reportaje fueron los comentarios de la cantante colombiana sobre Pablo Escobar. Karol G habló de su infancia en Medellín y reveló que su familia conoció a Escobar, el temido líder del Cartel de Medellín. La intérprete de "TQG" dijo que el narcotraficante "salvó" a su familia de una crisis económica cuando su mamá trabajaba como mesera en un restaurante donde Escobar iba a comer y él le dejó una generosa propina. La cantante dice que en aquel entonces no se conocía a Escobar como "el Patrón del mal" y que él aún no tenía la fama y fortuna que llegó a tener después. En esos tiempos, Escobar era conocido como un hombre adinerado que ayudaba a personas necesitadas. Karol G también habló del daño que ha causado el narcotráfico a su tierra. "Me encanta, mi país tiene un estereotipo que lo único que tenemos allá es narcotráfico y drogas. Y no, esa época ya pasó, todavía ve que las personas le hablan de Pablo Escobar, porque la gente lo ve como un personaje y lo ve porque aparece en una serie, pero en mi país es algo que causó mucho daño", dijo la estrella global. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G Credit: (Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) La meta de Karol G seguir poniendo el nombre de Colombia en alta a nivel mundial. "Poder poner mi granito de arena y decir que formo parte de la camadita de artistas que podemos hacer algo por mi país, es increíble", afirmó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol G habla del vínculo que hay entre su familia y Pablo Escobar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.