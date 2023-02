Karol G cumplió su sueño de conocer a Rihanna: "Fue una chimba" ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería karol g conoce rihanna super bowl 2023 Credit: Karol G Instagram Karol G y Rihanna juntas ¡hasta la puso a hablar en español! ¡Tienes que ver el video! Empezar galería Súper fan La cantante colombiana Karol G dichosa de haber conocido a Rihanna, quien animó el medio tiempo del Super Bowl 2023. "Como fan, tengo que decir que este fue el highlight de mi vida entera. Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. Te amo Rihanna". 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Lista para Valentín Ana Patricia lista para San Valentín Credit: Mezcalent La presentadora Ana Patricia desde su camerino de Enamorándonos (Unimás), donde le tocará celebrar el Día de San Valentin trabajando. La presentadora, quien lleva casi diez años casada con Luis Martínez, trata de cuidar su matrimonio con viajes románticos y hasta hace el esfuerzo de cocinar de vez en cuando. "Cosas que marcan la diferencia y encienden la chispa", dijo. 2 de 8 Ver Todo Cantándole al amor Ana Bárbara y Banda El Recodo ofrecen un concierto llamado “Amor Es Cuauhtémoc” Credit: Mezcalent Ana Bárbara ofreció un concierto llamado 'Amor es Cuauhtémoc', organizado por la alcaldía del mismo nombre como parte de las festividades del día del amor y la amistad y que originalmente tendría en su elenco a Paquita la del Barrio, quien canceló su participación por problemas de salud. 3 de 8 Ver Todo Anuncio ¡A bailar! Ana Bárbara y Banda El Recodo ofrecen un concierto llamado “Amor Es Cuauhtémoc” Credit: Mezcalent Banda El Recodo también participó del evento 'Amor es Cuauhtémoc', en el que interpretaron sus mejores éxitos musicales. 4 de 8 Ver Todo Noche de música Benicio del Toro y Kimberly Stewart llevan a su hija al show de su abuelo Rod Stewart en Puerto Rico Credit: Photo©2023: Alfredo Rolon/ Grosby Group El actor Benicio del Toro (izq.) y Kimberly Stewart (no fotografiada) llevaron a su hija al show de su abuelo Rod Stewart. 5 de 8 Ver Todo Gran velada rod stewart concierto republica dominicana Credit: Cortesía Rod Stewart no defraudó durante su presentación en el teatro Altos de Chavón, en la República Dominicana. El legendario cantante interpretó sus éxitos musicales como "Tonight's the Night", "Da Ya Think I'm Sexy?", "Forever Young," y "Maggie May". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En pareja Alex Rodríguez y su novia, Jaclyn Cordeiro, se divierrten en la fiesta del Super Bowl de Drake Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El expelotero Alex Rodríguez y su novia, Jaclyn Cordeiro, se divirtieron a lo grande en la fiesta del Super Bowl de Drake, que se llevó a cabo en Scottsdale. 7 de 8 Ver Todo En la Gran Manzana Diego Boneta le da un toque de color a su look informal con un sombrero, al salir de su hotel en NY Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group El actor de 32 años, Diego Boneta, le dio un toque de color a su look informal con un sombrero de lana, al salir de su hotel en Nueva York. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

