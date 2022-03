Las atrevidísimas fotos de Karol G este fin de semana: ¡casi se le salen los pechos! Karol G acaparó las miradas unas vez más con el atuendo que eligió para su fin de semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Karol G se ha vuelto a atrever en sus rede sociales! La cantante colombiana acaparó las miradas unas vez más con el atuendo que eligió para su fin de semana. ¿Qué les parece? La Bichota vistió un outfit que la hacía lucir extremadamente sensual, mostrando filos de sus pechos, con una blusa que solo estaba sujeta en el centro con una pieza de metal. ¡Le quedaba espectacular! "Imaginándome un date pa este Domingo", fue todo lo que escribió Karol G junto a las fotos, que provocaron comentarios de cientos de seguidores. "@karolg te demoras y cuando apareces, la rompes"; "la reina 🔥❤️"; "aaaa chica qué linda"; "la más hermosa❤️"; "te amo bichota!!! 😍😍😍", le dejaron saber los fans. Karol G Credit: Instagram/Karol G Pero esta no es la primera vez que Karol G se muestra así en las redes sociales. ¿Será cierto que estará esperando un "date"? En las celebraciones por su cumpleaños, la cantante apareció en las redes como Dios la trajo al mundo. Compartió fotos casi desnuda desde una playa que realmente parecía el paraíso. Karol G Karol G | Credit: Christopher Polk/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado mes de febrero Karol G anunció que se estaba preparando para lucir un cuerpo perfecto este verano. "Me iba a comer ese postre pero no, no me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni nos lo van a mostrar; lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir", dijo.

