Karol G sorprende a todos al festejar el cumpleaños de Feid con un gesto inolvidable Karol G deja a todos boquiabiertos al celebrar el cumpleaños de Feid con un inesperado gesto ¡qué viva el amor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir karol g cumpleanos feid Credit: Kevin Winter/Getty Images; Medios y Media/Getty Images Karol G, la sensación colombiana que ha arrasado en la industria musical a nivel mundial, se encuentra actualmente en pleno desarrollo de su gira sold out 'Mañana será bonito Tour'. La artista de 32 años, que anteriormente aseguró el codiciado primer lugar en la lista Billboard Top 200 con un álbum completamente en español, se encuentra rodeada por un mar de seguidores devotos, muchos de los cuales lucen con orgullo pelucas rosadas como testimonio de su admiración. La atmósfera electrizante de la primera noche de su concierto en Los Ángeles era palpable mientras fans de diferentes nacionalidades llenaban el lugar. Noche de sorpresas y amistades inesperadas en el escenario La noche contó con apariciones de varias celebridades que se han convertido en nuevos amigos de Karol G. Íconos como Alicia Keys, Selena Gomez, Eiza González, la compatriota colombiana Sofía Vergara y otros, aplaudieron y bailaron al ritmo de cada tema de la exnovia de Anuel AA. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un cumpleaños inolvidable: Karol G dedica un momento especial a Feid Aunque la esencia de la noche giraba en torno a su explosivo concierto, el momento culminante tomó un giro inesperado cuando Karol G decidió dedicar un emotivo instante a su novio, el cantante Salomón Villada Hoyos, conocido famosamente como Feid o Ferxxo dentro de la industria musical. La intérprete de "TQG" detuvo su electrizante actuación para desearle un feliz cumpleaños a Feid frente a la audiencia de miles de personas. Ataviada con elegantes gafas adornadas con el emblema 'FERXXO', un tributo a la identidad musical de Feid, Karol G integró sin esfuerzo la sorpresa en su presentación, tomando por sorpresa a su novio y a toda la audiencia. Han transcurrido varios meses en los que se ha especulado acerca de una posible relación romántica entre Karol G y Feid. No obstante, no fue sino hasta mediados de junio de 2023 que finalmente los dos hicieron una aparición conjunta en público. Durante una presentación del artista colombiano en Miami, se les pudo ver tomados de la mano, lo que sugiere de manera evidente que han decidido explorar una relación amorosa.

