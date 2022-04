Candentes mensajes entre Karol G y Feid avivan rumores de romance ¡Mira sus declaraciones de amor! Mientras Anuel y Yailín siguen desbordando amor, Karol G y Feid hacen arder las redes sociales con estos sensuales mensajes. ¿Los colombianos son la nueva pareja del momento? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Candentes mensajes de Karol G y Feid en las redes sociales avivaron rumores de una relación amorosa entre los cantantes colombianos. "Que lejos estamos para estas ganas que te tengo bebé", escribió La Bichota. Y Feid le respondió "las ganas que te tengo". ¡Los comentarios no se hicieron esperar! Los fanáticos de ambos los inundaron con mensajes. Si bien algunos los felicitaron por su supuesta historia de amor, otros aseguran que todo se trata de promocionar una nueva colaboración artística. "Linda pareja", comentó un seguidor. "Una canción nueva", escribió otro usuario. Por lo pronto, ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre los rumores de romance. Lo cierto es que los admiradores de la cantante colombiana la quieren ver feliz y enamorada tras terminar su compromiso con Anuel AA, quien tiene planes de llegar al altar con la cantante dominicana Yailin 'la más viral'. Tras Karol G volver a la soltería también surgieron rumores de romance con el futbolista colombiano James Rodríguez, pero él aseguró: "estoy soltero ahora muchachos, ya les dije, no crean en todo lo que les dicen". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G y Feid Karol G y Feid | Credit: Instagram/@feid Los cantantes colombianos hicieron temblar un escenario en Medellín perreando al ritmo de "Friki". El público enloqueció al verlos bailando pegadito. Feid y Karol G Feid y Karol G | Credit: John Parra/Getty Images for LARAS; Kevin Mazur/WireImage ¡Química no falta entre los artistas! Si va más allá del escenario y las redes sociales, eso el tiempo lo dirá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Candentes mensajes entre Karol G y Feid avivan rumores de romance ¡Mira sus declaraciones de amor!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.