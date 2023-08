Karol G enciende las redes con sexy video Un audiovisual que dio a conocer Karol G ha ocasionado una revolución. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pese a que Anuel AA quiso poner a Karol G en el ojo del huracán tras enviarle una serie de mensajes que parecían indicar su interés por una reconciliación e, incluso, atacó Feid, el nuevo novio de la cantante; pese a todo La Bichota continuó trabajando y cosechando éxitos como interpretar uno de los temas de la película Barbie. Ahora, la famosa, quien luce una figura espectacular, dio a conocer un sexy video para anunciar su gira, donde deja al descubierto su bien torneada silueta. En el audiovisual, la intérprete de "TQG" luce el cabello rosa y porta lencería en color negro. "Este Tour no sería lo mismo sin el final de esta historia", escribió Karol G en la publicación de dicho material. "Mañana será bonito. Bichota Season. 11 de agosto". Esta sensual presentación no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes no dudaron en pronunciarse al respecto. "Y todavía se atreven a decir que ella está sufriendo… Por favorrr"; "Yo creo que La Bichota superará el récord de ventas de entradas de Taylor Swift por mucho"; "Un tour mágico y que sorprenderá. Feliz de estar acá para vivirlo"; "Nosotros estamos super readyyyyyyyy lo que se viene es fuego. ¡¡¡¡Te amoooooo a romper!!!!", y "Esperando ese tour y el Bichota Season empezó hace rato y no se acabaaaaaaaaaaaaaaaaaa", fueron algunos comentarios. karol g, barbie Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También le llovieron halagos a la colombiana. "Ayyyyyy pero lo linda y mamasitaaaa ¡¡que está la G!!"; "¡¡¡Esto será mucho más sexyyy aaaa!!! No he superado aún el primero ¡me encanta!"; "¡¡¡Qué bella!!!"; "Hermosa empoderada", y "Grande ¡¡Karol la mejor!! Mueren por ser como ella regia, estupenda, empoderada, bichota, simplemente una mujer extraordinaria", agregaron. Ahora, Karol G se prepara para su gira y seguir sumando más triunfos en lo que resta de esta 2023.

