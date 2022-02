Karol G debuta como actriz en serie de Netflix ¡Los detalles! Karol G hará su debut como actriz en la serie Griselda de Netflix, basada en la vida de la reina del narcotráfico Griselda Blanco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G debutará como actriz en la serie Griselda de Netflix, basada en la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco. La cantante está en Los Ángeles grabando escenas para la serie, protagonizada por su compatriota Sofía Vergara. Según reporta Billboard, Karol G hará el papel de Carla, una de las jóvenes que Griselda usa como "mulas" para transportar la droga a Estados Unidos. "Es un gran papel porque hay un desarrollo real del personaje. Es un personaje que evoluciona", dijo la cantante a Billboard sobre su primer rol en la pantalla chica. "Ella ve lo que ella hace como un trabajo, pero también como una manera de mantener a su familia, y ella es fuerte, llega a otro nivel". Para prepararse para este nuevo reto, la artista, oriunda de Medellín —cuyo verdadero nombre es Carolina Giraldo— tomó clases de actuación, algo que le ha dado una "perspectiva diferente" y la ha ayudado también en el escenario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard) "Cuando no eres actriz, tu meta es hacer las cosas bien para que sean creíbles", añade Karol G. "Con la actuación realmente te metes dentro de un personaje". Balancear su música y su nueva carrera actoral ha sido un reto y las jornadas de trabajo han sido largas. "Me levanto a las 5 a.m. y trabajo en mi música en la noche", dijo a Billboard la imparable artista.

