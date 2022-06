¡Karol G conoce a su doble! Mira cómo reaccionó la Bichota La reacción del Karol G fue indescriptible al ver que realmente había otra mujer en el mundo que físicamente era casi idéntica a ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G y su doble Karol G y su doble | Credit: karolgyomellamo1/IG Su nombre es Dayana Álvarez y es conocida por ser la persona que más se parece a Karol G. No solo por el color azul de su largo cabello, sino también por el color de la piel y las facciones del rostro. Pero lo que nunca imaginó esta joven fue que un día conocería a la cantante, y que hasta compartirían momentos juntas. "Cuando yo estoy vestida y me maquillo como Karl G, salgo a la calle y hay gente que piensa que yo soy Karol G", declaró Álvarez en el programa El gordo y la flaca (Univision). La joven contó que había conocido a la cantante en el barrio Provenza de Medellín, Colombia, cuando estaba promocionando su tema del mismo nombre, y muchos en el lugar le pedían fotos al confundirla con la Bichota. "Al rato llegó Karol G, comenzó a cantar y yo hacía la fuerza para que ella me mirara", relató. En ese momento los presentes comenzaron a gritar "¡que la suban!", y fue cuando la intérprete de "El makinón" le pidió que subiera al escenario y se tomaran una foto y un video juntas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción del Karol G fue indescriptible al ver que realmente había otra mujer en el mundo que físicamente era casi idéntica a ella. "Un placer", le dijo a la chica. Pero no solo Álvarez lucha cada día por mantener ese parecido con la cantante, sino que tiene un novio que es la persona más conocida a Ozuna de la cual se tienen noticias.

