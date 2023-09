Karol G con el ombliguito al aire y look sport ¡no pasa desapercibida en Manhattan! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karol G Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante colombiana robó miradas —y suspiros— en la Gran Manzana. Además, Luis Miguel hace historia con su gira y Luis Fonsi reaparece tras controversia por su nueva canción y Adamari López ,¡míralos! Empezar galería Karol G Karol G Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante colombiana robó miradas —y suspiros— a su paso por las calles de Manhattan, ¡wow! 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Luis Miguel Luis Miguel Credit: Ramón Gómez El cantante ha hecho historia tras arrasar en Argentina y Chile con la primera fase de su gira sold out LUIS MIGUEL TOUR 23/24 que ha recaudado 25 millones de dólares. A punto de iniciar la fase por Estados Unidos el artista suma un total de 567 conciertos programados y 319 millones de dólares en taquilla, según un comunicado de la empresa organizadora Cárdenas Marketing Network, obtenido por People en Español. 2 de 7 Ver Todo Luis Fonsi Luis Fonsi Attends A Press Conference In Madrid Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images Luego de armar tremendo revuelo con su nueva canción "Pasa la página" el cantautor puertorriqueño brincó el charco para presentar su nuevo material en Madrid, España. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Alejandro Fernández Alejandro Fernández Gala Tiffany México Credit: Agustín Cuevas/Getty Images for Tiffany & Co "El Portillo" hizo una gran entrada en la fabulosa gala de Tiffany & Co. en Ciudad de México donde hubo una verdadera lluvia de estrellas. 4 de 7 Ver Todo Diego Boneta Diego Boneta Tiffany Gala Mexico Credit: Hector Vivas/Getty Images for Tiffany & Co El cantante y actor mexicano también se dejó ver por la fiesta donde realizó una actuación musical. 5 de 7 Ver Todo Itatí Cantoral, Karla Gaytan, Diego Peniche y Ariel Miramontes Itati Cantoral y elenco de Desastre En Familia - First Day Filming Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La reconocida actriz de telenovelas y también cantante (izq.) posa al lado de sus compañeros en el primer día de filmaciones de la cinta Desastre en Familia que se graba en Ciudad de México. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Woody Allen Woody Allen con su esposa e hijas 80 Venice International Film Festival 2023 El controvertido cineasta, músico y escritor de 87 años estremeció al aparecer como nunca antes en la alfombra del Festival de Cine de Venecia acompañado de su mujer Soon-Yi Previn y de las hijas que ambos adoptaron: Manzie Tio, de 23 años, y Bechet, de 24. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

