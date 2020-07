Feliz y emocionada, Karol G comparte la mejor de las noticias sobre su salud La cantante ha confirmado en sus redes que su último test ha dado negativo al coronavirus. Una buenisima noticia que ha compartido así con sus seguidores. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No han sido tiempos fáciles para Karol G. A finales de junio se filtraba la noticia de su contagio de coronavirus, algo que ella había intentado mantener en la más absoluta intimidad. Finalmente lo confirmó y lo combatió como toda una guerrera que ha demostrado ser siempre. Hoy puede compartir orgullosa y feliz que está libre de la enfermedad. Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales con una simple pero muy significativa palabra. "Negativo". Con una imagen que muestra sus maletas hechas para continuar sus próximas aventuras, la colombiana transmitía la tranquilidad de que por fin todo ha quedado atrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estas difíciles semanas ha sentido el calor de los suyos, entre los que caben destacar sus compañeros de escenario quienes no han tardado en darle la enhorabuena al enterarse de la buena noticia. J Balvin, Camilo, y Kany García son algunos de los nombres que se han asomado para mandarle buena energía. Nos unimos a esos mensajes de cariño y alegría. ¡Un abrazo Karol!

Close Share options

Close View image Feliz y emocionada, Karol G comparte la mejor de las noticias sobre su salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.