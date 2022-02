Karol G anuncia con un look muy revelador que empieza dieta para lucir cuerpo este verano Karol G se preparará para este verano, por lo que se pondrá a dieta y comenzará con una rutina de ejercicio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Karol G se preparará para este verano! Así lo ha dicho la reguetonera, quien se pondrá a dieta y comenzará con una rutina de ejercicios con el fin de mantenerse en forma para los meses de calor. "Me iba a comer ese postre pero no, no me lo voy a comer, porque ese cuerpo de verano ni lo vamos a ver ni nos lo van a mostrar; lo vamos a tener y nos lo van a aplaudir", dijo a través de un video que se ha viralizado en redes sociales. La Bichota apareció en el video con una atrevida bata, que enloqueció a sus miles de seguidores. Además, en una de sus historias comunicó a los fans que ya se había motivado para comenzar a ser disciplinada con su estilo de vida, no solo para verse hermosa sino también para sentirse más saludable. "Después de 2 semanas de darme mis gusticos, de comer cero saludable y no pisar el gym ni para saludar, aquí estoy otra vez!!! Por fin me motivé, no por nadie, no por el sistema ni los estándares de belleza… Lo hago por fortalecer mi disciplina, mi compromiso por amor propio, por cómo quiero verme, y por supuesto, por mi salud", indicó la famosa. Pues ya sabemos que Karol G comenzará a entrenar duro para lucir esos espectaculares bikinis que le gusta ponerse. Ante esta noticia, sus seguidores no dejaron de comentar y darle aliento con estos nuevos retos que se propone. "Exactamente esa es la actitud 😉✌️"; "así es a echarle ganas y el pasado pisado"; "hermosa no tienes que competir con nadie eres bella"; "te amo que motivación tan grande 😍", le dijeron los fans. En los últimos días, Karol G se ha visto en el centro de la mirada pública luego que su exnovio Anuel AA se comprometiera con la reguetonera dominicana Yailín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la Bichota no hecho ninguna declaración directa al respecto, durante su presentación en Calibash en Las Vegas, NV, dijo unas palabras y todos asumieron que era para la nueva pareja. "El pasado estuvo bueno, duro, brutal, pero el futuro es ahora re chimba. Así que después de esta, no se llora más", dijo. "Amiga, ya que quede bien claro...el makinón no es el carro, es la Bichota que lo maneja".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol G anuncia con un look muy revelador que empieza dieta para lucir cuerpo este verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.