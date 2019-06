Karol G sobre comentarios ofensivos en las redes: "Quien diga que no le afecta es mentira"

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Si alguien ha sido atacada en las redes sociales por mostrar sus curvas o por los candentes videos que comparte junto a su novio Anuel AA, es Karol G, quien en exclusiva confesó a Peopleenespanol.com su sentir sobre las críticas y las agresiones que ha recibido por parte de sus seguidores. “Te voy a abrir mi corazón y no voy a darte una respuesta de reina, quien diga que no le afecta, es mentira porque estás abriéndole tu corazón a la gente y les estás dando autorización a que opinen y cuando opinan y los comentarios no son tan lindos, sí te afecta”, dice la intérprete de “Mi cama”, quien sigue una fórmula para que no le duela nada.

“Prefiero leer los comentarios que me dejan e Youtube, pero últimamente me he alejado mucho de los comentarios de Instagram, siempre hay algo que te van a criticar, por eso prefiero no leerlos, a veces abro la página y me encuentro con muchos muy lindos, prefiero compartir Instastories. Trato de no verlos para no ponerles atención”.

De hecho, en enero, Karol G y su príncipe azul despotricaron contra sus haters durante una conferencia de prensa en donde anunciaron su gira musical. “Los entiendo, si yo viera una relación tan exitosa y yo no la tuviera me daría algo”, dijo Karol, quien aclaró que a pesar de que no puede estar lejos de su novio, durante la gira cada uno tendrá su camerino. “Desde un principio hemos compartido todo pero en la gira camerinos separados”.