Karol G canta de memoria las canciones de RBD: Anahí y Dulce María le responden Karol G apareció en un video cantando las canciones de la banda, por lo que algunos de sus integrantes se sorprendieron y mostraron que la admiración era mutua. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G, Anahi y Dulce Maria Credit: Mezcalent.com (2); Victor Chavez/Getty Images Como casi todos los que disfrutaron de la serie juvenil Rebelde, Karol G también se sabe de memoria cada uno de los temas que popularizaron Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Ahora que la intérprete de "El makinón" apareció en un video cantando las canciones de la banda, algunos de sus integrantes se sorprendieron y le mostraron que la admiración era mutua. En el video, compartido por la cantante colombiana en Instagram, aparece cantando a toda voz los temas "Un poco de tu amor" y "Tras de mí", dos éxitos de la agrupación mexicana. "Nosotros somos tan fanáticos de RBD, vamos a hacer un homenaje a RBD, todo el mundo en mi foto va a comentar ¡RBD por siempre!", dijo La Bichota. Por su parte, algunos miembros de RBD no se quedaron callados y respondieron a la colombiana. Anahí compartió las imágenes en sus historias de Instagram y Dulce María comentó la última foto posteada por la cantante, en la que escribió: "Bichota!!". Asimismo, la cuenta oficial de RBD en Twitter compartió los videos de Karol G cantando. "Y nosotros somos tus fans @karolg #RBDx100pre", le comunicaron. Pero esta no es la única ocasión en que Karol G ha mostrado su gusto por las canciones de RBD. El pasado año la famosa hizo una fiesta en altamar a bordo de un yate, en la que cantó a toda voz los populares temas de la banda mexicana.

