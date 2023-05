Esta es la prueba de que Karol G ya enterró por completo a Anuel AA Pese a que últimamente Anuel AA no deja de hacer referencia sobre Karol G, la cantante ha decidido tomar una acción definitiva para demostrarle que ya lo olvidó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante tres años Karol G y Anuel AA mantuvieron un romance que concluyó en el 2021. El cantante inició un noviazgo con Yailin, con quien recientemente trajo al mundo a una nena; sin embargo, poco antes habían concluido su relación sentimental. Tras esta última ruptura el representante de música urbana ha estado enviando mensajes a la famosa colombiana. Así, el intérprete de "Más rica que ayer" primero le dedicó una canción a su colega durante un concierto, luego dejó ver que el tatuaje que se hizo en su honor aún lo conservaba y hace solo unos días lanzó el tema "Mejor que yo" que le dedicó directamente a Carolina Giraldo, nombre real. Este tipo de mensajes velados de parte de este famoso no han sido bien vistas por muchos, quienes en su red social han señalado que solo intenta colgarse del nombre de su exnovia porque no tiene el mismo éxito que ella. Karol G y Anuel AA Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En respuesta a estas indirectas de supuesto amor por parte de quien fuera su pareja sentimental, la intérprete de "TQG" borró todas las imágenes que tenía de Anuel en cuenta de Instagram; al parecer, quiere dejar claro que esa relación ha quedado en el olvido. Lo que sí dejó en su cuenta fue un video donde hace un sexy baile con su colega colombiano Feid, con quien se rumora mantiene un idilio. Quizá esta acción por parte de Karol G pueda ser vista por Anuel AA como una muestra de falta de interés de la cantante a sus constantes menciones. Solo el tiempo dirá que sucede con cada uno de ellos. Lo que es un hecho, es que la colombiana está en un gran momento profesional.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esta es la prueba de que Karol G ya enterró por completo a Anuel AA

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.