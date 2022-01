Karol G aparece con un apuesto chico en Los Ángeles, ¿es éste su nuevo amor? ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karol G y supuesto nuevo novio Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group ¡Mira dentro la foto del chico que habría tomado el lugar de Anuel AA en el corazoncito de Karol G! Además: Rosalía y Rauw Alejandro vacacionan en la nieve; la nov,ia de Kanye West celebra el primer año de vida de su hijo y más fotos de los famosos. Empezar galería ¿Nuevo amor? Karol G y supuesto nuevo novio Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante Karol G acudió al juego que se disputaron de Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers en Los Ángeles y llegó muy bien acompañada de este tatuado y misterioso chico. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Quién es? Karol G y supuesto nuevo novio en el juego Utah Jazz v Los Angeles Lakers Credit: Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images Las malas lenguas se han dado rienda asegurando que este apuesto joven sería el reemplazo de Anuel AA en el corazoncito de la cantante, luego de que terminaran su relación en marzo de 2021, ¿será? 2 de 9 Ver Todo Amor en la nieve Rosalia, Rauw Alejandro Credit: Splash News/The Grosby Group Otros que siguen gozando de la vida y de su amor son la cantante Rosalía y el boricua Rauw Alejandro a quienes captamos en el resort Baqueira Beret de la Madre Patria. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Cumpleaños especial Julia Fox con su bebé y su marido Credit: The Image Direct/The Grosby Group Y en las calles de la Ciudad de Nueva York nos encontramos a la nueva novia de Kanye West, Julia Fox, celebrando el primer año de vida de su hijo Valentino con su ex, Peter Artemiev. 4 de 9 Ver Todo Muy cool Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Credit: The Image Direct/The Grosby Group Y alguien se se distingue por sus atuendos genuinos es el canadiense Shawn Mendes, exnovio de Camila Cabello, a quien captamos exponiendo sus blancas piernas con estos pantalones cortos y luciendo un gorrito muy cool. 5 de 9 Ver Todo Fiu, fiu Jennifer Aniston, Adam Sandler Credit: Backgrid/The Grosby Group La que dejó a todos boquiabiertos con su musculatura y bien torneadas piernas fue Jennifer Aniston en el set de la película que graba al lado de Adam Sandler en Hawái. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Abs de acero Ana de Armas Credit: Backgrid/The Grosby Group Y la que no descuida su ejercicio es Ana de Armas, a quien observamos por las calles de L.A. luciendo su tonificada figura al salir de compras. 7 de 9 Ver Todo ¿Y esa carita? Leslie Grace Credit: Splash News/The Grosby Group Captamos a la actriz Leslie Grace en un momento de reflexión durante la grabación de la cinta Batgirl, que continúa realizándose en Escocia. 8 de 9 Ver Todo Más serena Bella Hadid Credit: Backgrid/The Grosby Group En Los Ángeles encontramos a una Bella Hadid luciendo tranquila, pero seria, luego del intenso post que colgó en sus redes para confesar que sufre de angustia y ansiedad. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

