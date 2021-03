Nuevos detalles sobre la ruptura de Karol G y Anuel. Ella "se sentía asfixiada", asegura fuente cercana ¿Celos profesionales influyeron en la ruptura de Karol G y Anuel? Mira lo que reportó Tanya Charry de El gordo y la flaca. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al parecer no habrá reconciliación entre Karol G y Anuel AA. La reportera Tanya Charry de El gordo y la flaca (Univision) habló en el show sobre razones que podrían haber llevado a los cantantes a poner fin a su compromiso. Según fuentes cercanas a la pareja, el reggaetonero y trapero puertorriqueño ha intentado volver con la estrella colombiana, pero Karol G se niega. "Se dicen muchísimas cosas, hablábamos en el show de infidelidades, pero los celos profesionales influyeron muchísimo en la ruptura de esta pareja y, ojo, la decisión de terminar la tomó la colombiana, la tomó Karol G", dijo Charry en el programa, presentando por Lili Estefan y Raúl de Molina. Si bien su historia de amor, que duró unos dos años, estuvo llena de momentos felices y románticos, los reggaetoneros no llegarán al altar. Tanya Charry dice que fuentes cercanas a la pareja le informaron que surgieron tensiones porque a Karol G le pagaban menos que a su novio por sus presentaciones artísticas, aunque ella era tan popular como él. Karol G Anuel Image zoom Credit: (Ethan Miller/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según Charry, para mejorar la situación, Anuel decidió "cederle a su novia parte de sus ganancias" por estos shows. Las fuentes que hablaron con la reportera colombiana le aseguraron que también hubo conflicto porque Anuel le prestaba a Karol G su avión privado, a pesar de que este era pagado por la compañía del puertorriqueño y sus manejadores no estaban de acuerdo por el gasto ecónomico que esto implicaba. "Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación", afirmó Charry. "Parece que el hecho de que estuvieran trabajando juntos, haciendo tantas cosas juntos, pues no fue favorable para la relación". Supuestamente, según estas fuentes, Karol G "se sentía asfixiada" y quería tiempo para enfocarse en su carrera musical. Además, se reportó que Anuel habría traído a sus suegros de Colombia a Miami para que ellos hablaran con su hija y lograr una reconciliación. People en Español contactó a representantes de Karol G y Anuel AA para pedir su reacción ante este reportaje de El gordo y la flaca. Hasta el momento, ninguno de los cantantes ha comentado sobre estas declaraciones. "Por ahora no dará ningún tipo de declaración", dijo un representante de la disquera de Karol G. "Nosotros no comentamos de la vida personal de nuestros artistas", respondió un representante de la disquera de Anuel. "Por parte del management no hay comentario al respecto", añadió otro representante del puertorriqueño.

