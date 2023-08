Karol G es acusada de plagio por una de sus canciones: los detalles La cantante colombiana Karol G es acusada de plagio por el músico cubanoamericano René Lorente. ¿Qué pasó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G fue acusada de plagio por su canción "Don't Be Shy" con DJ Tiesto. El músico cubanoamericano René Lorente la acusa de copiar parte de la melodía de su tema "Algo diferente", compuesta en 1998, reporta Despierta América (Univision). El compositor y músico exige $3 millones de dólares en indemnización "por su angustia mental, humillación, daño a su reputación y vergüenza". Lorente demandó a la cantante colombiana por violación del Titular de los Derechos de Autor y Plagio. Hasta ahora Karol G no ha hablado públicamente sobre esta demanda. Karol G Credit: Kevin Winter/Getty Images La noticia ha generado gran revuelo en las redes sociales. Muchos fanáticos de Karol G han salido en su defensa, mientras que otros opinan que Lorente tiene razón. "Claramente sí fue un plagio de la melodía y se debe pagar por ello", opinó una cibernauta. "No pueden ver brillar a alguien los envidiosos, nadie sabe quién es él", comentó otra. La Bichota ha tenido gran éxito con su gira 'Mañana será bonito' y vive su mejor momento a nivel profesional. Karol G no es la única estrella que ha sido acusada de plagio. Recientemente, tras el éxito de su tema Session #53 con Bizarrap, Shakira fue acusada de plagio por la cantante venezolana Briella, quien argumenta que copia parte de su canción "Solo tú".

