"Esta no es la canción de las dolidas": Karol G deja las cosas claras a los fans de Yailin y Anuel ¿El tan sonado tema "Mamiii" de Karol G es una indirecta para Anuel AA y su actual novia Yailin? La Bichota lo explica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin y Karol G Credit: Instagram/@yailinlamasviralreal; Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images ¿El tan sonado tema "Mamiii", de Karol G, es una indirecta para Anuel AA y su actual novia Yailin? Aunque muchos pensaban por la letra que podría tratarse de un mensaje dirigido a su ex, la Bichota ha aclarado que el tema que canta junto a Becky G tiene un sentido completamente diferente a como muchos lo han interpretado. "No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular. De lo tóxico que eres se volvió perjudicial", dice el tema que tanto ha gustado a los fans de la colombiana. En ese momento no solo los seguidores asumieron que ese era un mensaje para Anuel, sino también para Yailin, quien en uno de sus conciertos cantó: "Nadie te ha vuelto a llamar. Tú eres la que está llorando… A los hombres no le gustan las mujeres serias, a los hombres le gustan las mujeres malas. Por eso la domi lo ajuició, por eso con la domi se quedó". Karol G Credit: Karol G Instagram La rapera dominicana también dijo en sus historias de Instagram algo que muchos asumieron que era dirigido a Karol G. "Siento mucha gente dolida, pero lamentablemente no tengo la culpa de nada", escribió. No obstante, ahora la intérprete de "El makinón" ha salido a dejar unas cuantas cosas claras. "Esta no es la canción de las dolidas, esta es la canción de La Bichota superada, que lo canta todo, que se escuche", dijo la colombiana en su último concierto en Cali. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailín y Anuel Yailín y Anuel | Credit: Yailin la más viral/Instagram Pero no solo Yailin es que la que ha pensado que el tema "Mamiii" está dirigido a su novio, sino que el propio Anuel creyó lo mismo y envió una indirecta que al parecer es para Karol G. "Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que está estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo. Y ya, es la única reacción mía que van a tener", dijo en redes.

