Karol G abre su corazón y confiesa: "La vida me acaba de traer a alguien", ¿se ha vuelto a enamorar? Tras el estreno de su álbum Mañana Será Bonito la cantautora colombiana asegura que se ha reencontrado con el amor tras su dolorosa ruptura con Anuel AA. "Estoy amando de nuevo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2023 es un año que se anuncia ya como el gran año de Karol G. Este 24 de febrero la colombiana estrenó su nuevo álbum Mañana Será Bonito, que sigue a su exitazo KG0516, del 2021. Dicha producción incluía los temazos "Tusa", interpretado al lado de Niki MInaj, y el himno "Bichota", del 2020. Además está su canción "TQG" intepretada con su paisana Shakira y cuyo video además de sacar chispas ya cuenta con más de 101 millón de vistas a solo 4 días de su publicación en YouTube. El disco no solo indica que la cantante se encuentra en un gran momento profesional sino que quizá su corazoncito habría sanado tras la herida que sufrió tras su sonado ruptura con Anuel AA, en el 2021. Así lo indica la reciente entrevista que la artista concedió al reconocido crítico John Pareles para el New York Times. "Yo pensaba que no me iba a volver a enamorar. No voy a intentar construir mi vida personal con nadie", explicó la cantautora de 32 años. "Pero la vida acaba me acaba de traer alguien que me está haciendo sentir realmente feliz de nuevo así, que he querido compartir momentos con alguien nuevamente". Enigmática, la artista no reveló a quién se refería, pero sí confesó que el nuevo álbum y esta nueva etapa en su vida la tienen muy ilusionada. El video de la canción "Secreto" del 2019, donde Anuel AA y Karol G destapaban su romance ha sido visto más de 1,300 millones de veces en YouTube: Karol G en el festival Kalibash celebrado en Los Ángeles, CA. en enero pasado: Karol G Credit: Scott Dudelson/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eso es lo nuevo que he aprendido con este álbum", afirma la intérprete de "Provenza". "Que realmente iba a enloquecer con el amor y con todo. Y que al finalizar el álbum ahora lo estoy sintiendo nuevamente. Solía odiarlo pero ahora estoy amando de nuevo. Así que vamos a quedarnos abiertos a eso". ¡Felicidades por su nueva ilusión!

