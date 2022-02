¡No dejes de ver el regalo que Karol G le envió a Maluma! Karol G le envió un par de Crocs a Maluma y a este le encantó el regalo de su coterránea. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 14 de febrero Karol G sorprendió a todos sus fans con la colaboración que hizo con la marca Crocs. Se trata de unos modelos que han salido a la venta con un toque muy cool y el estilo de la colombiana. Ahora la reguetonera ha querido obsequiar a sus amigos y colegas algunos modelos que tanto éxito han tenido, así que le envió un par de Crocs a Maluma y a este le encantó el regalo de su coterránea. "Gracias! Karol G", escribió Maluma en sus historias de Instagram al compartir una foto del momento en que le llegaron los zapatos, dentro de una caja roja en forma de corazón con espinas, como el tatuaje que La Bichota tiene en un brazo. Regalo de Karol G a Maluma Regalo de Karol G a Maluma | Credit: Maluma/Instagram El día de su cumpleaños número 31, la cantante recibió a unos mariachis en su casa para comenzar su fiesta y les pidió que se pusieran unos de los zapatos de color rojo de Crocs. "Feliz de anunciar mi colaboración con Crocs pensaditos con amor por ¡¡la Bichota!!", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, la iniciativa de Karol G despertó controversia entre los seguidores, ya que algunos consideraron que ponerle esos zapatos a los mariachis era una gran falta de respeto para México y para lo que estos músicos representan para su cultura. La intérprete de "El makinón" diseñó dos estilos, el primero es el Karol G x Crocs Classic Clog, que cuesta $110, y el segundo es el Karol G x Classic Clog, que cuesta $70.

