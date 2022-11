Karla Souza rompe el hermetismo sobre el abuso sexual que sufrió por parte de un director de cine Tras varios años de haber dado a conocer que fue víctima de abuso sexual, Karla Souza explica las razones de su denuncia pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En febrero de 2018, Karla Souza dio a conocer públicamente que había sido violada por un director y productor de cine y televisión. Se señaló a Gustavo Loza como responsable; lo cual, la actriz no ha desmentido hasta ahora. Durante estos años, la protagonista de la película ¿Qué culpa tiene el niño? rompe el silencio y explica las razones por las que dio a conocer su situación. "Siempre fue mi motivo alzar la voz para sanar", confesó Souza a los medios de comunicación. "Hay gente que alza la voz para llevarla a una vía penal, pero es muy importante que entendamos que las sobrevivientes, no todos los casos, son para llevarlos ante una vía penal; algunos casos son para sanar socialmente, para hablarlo, para nombrarlo, para alzar la voz". La famosa también mencionó porqué no decidió entablar un proceso legal en contra de su agresor. "Muchas veces, por los casos de impunidad, la forma como están las leyes no están para las sobrevivientes, no están para nosotras", advirtió. Karla Souza Karla Souza | Credit: The Walt Disney Company via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por lo tanto, el que demandemos, que yo en ese caso, ponga a mi persona en peligro es algo que no iba a hacer. Aunque mucha, quizá, gente lo haya visto como un silencio o una debilidad, para mí era mucho más importante cuidarme a mí, mi salud mental, mi persona, mi familia", continuó. "Se violenta, de alguna manera, muchísimo a las sobrevivientes. Y ahora, lo más esperanzador que vi es que, a partir de Morelia, estamos todos tratando de crear todos un clima seguro para que tanto mujeres como hombres puedan alzar la voz y nombrar que les pasó". Karla Souza quiere dejar atrás ese capítulo en su vida y solo enfocarse en sus proyectos profesionales y en su vida familiar.

