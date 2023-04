Karla Souza en el ojo del huracán por decir que una persona de color se victimiza Un comentario de Karla Sousa se ha convertido en motivo de controversia y críticas para la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Karla Souza, además de tener una sólida carrera como actriz en México, ha logrado posicionarse en Estados Unidos con algunos roles importantes en series y películas. Sin embargo, tras actuar en una emisión de televisión, se dio cuenta que la producción había cometido diversas injusticias salariales. "Llegué [a Los Ángeles] hice una audición, me hicieron firmar un papel, todavía ni me daban el papel y me decían: 'por si se te da a ti el papel, tu firma aquí que aceptas que te paguemos esto por seis años de tu vida, tú no puedes hacer otra cosa, solo puedes hacer esto", relató en Roberto Martínez TV (YouTube). "Cuando en mi nueva serie me las empecé a oler que a los actores blancos le estaban pagando más que a las dos mujeres, es decir, a mí y la afroamericana, armé un alboroto", La protagonista de la película Nosotros los nobles no dudó en acudir con uno de los ejecutivos del proyecto y mostrar su malestar. "Le dije: 'deberían de rectificar a que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca'. A las dos semanas nos subieron el sueldo", advirtió. "Una cosa es ser minoría y otra ser persona de color. Es evidente que vuelven a victimizarse". Karla Souza Credit: Frazer Harrison/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El comentario de la famosa sobre "persona de color" no fue bien visto a nivel público y hubo quienes se manifestaron contra dicha situación. "Karla no tiene acento marcado y no luce 'típicamente' como latinoamericana", "La clasificación que se hace en Estados Unidos no va por color va por etnia"; "No la soporto, transmite una arrogancia desmedida"; "Qué difícil era decir: 'me pagaban menos por ser mexicana'", y "Usó los términos correctos; está hablando de su experiencia en Estados Unidos y aunque su tez sea clara allá siempre será latina/persona de color", mencionaron los usuarios. Karla Souza ha sido motivo de polémica en otras ocasiones, como cuando dio a conocer que fue violada por un director y no mencionó el nombre, pese a que una persona que aseguró ser inocente fue señalada como culpable .

