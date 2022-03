Karla Sofía, antes Carlos Gascón, posa orgullosa en diminuto bikini Karla Sofía, mujer transgénero, quien antes era Carlos Gascón, se muestra en bikini. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir carlos gascon ahora es karla sofia en bikini Credit: Mezcalent Karla Sofía Gascón conquistó a sus fans gracias a una fotografía en la que se muestra muy coqueta luciendo su perforación en el ombligo. "Yo estaré gordita, pero que nmmm", escribió la actriz de Rebelde en el pie de la foto que compartió con sus 31 mil seguidores en Instagram. En la imagen, vemos a la española en una paradisíaca playa, ataviada con un diminuto bikini y luciendo su piercing en el ombligo. Karla Sofía en bikini FOTOS: La transformación de Karla Sofía Gascón karla sofia gascon bikini Credit: Karla Sofia Instagram "Estás hermosa", "divina", "linda" y "te ves estupenda", son algunos de los comentarios que sus seguidores han escrito en el pie de la imagen. Claro, al tratarse de una figura pública, no estuvo exenta de críticas. "Pareces embarazada", opinó un cibernauta, a lo que Karla respondió de manera sarcástica "de gemelos". Antes conocido como Carlos Gascón Aunque por mucho tiempo lo conocimos bajo el nombre de Carlos Gascón, en el 2016 reveló que era una mujer trans y pidió que la comenzaran a llamar como Karla Sofía Gascón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos Gascón en la 9a entrega de los Premios Canacine, a lo mejor de la cinematografía y video nacional Carlos Gascón en la 9a entrega de los Premios Canacine, en 2013 | Credit: mezcalent "Yo desde los 4 años sabía quién era, me gustaba ser una niña. Siempre lo he sido. Aunque haya sido un hombre", contó en una entrevista para el programa de televisión Ventaneando. No le importan las críticas Desde que se presentó al mundo como Karla Sofía, la actriz ha tenido que hacer frente a numerosas críticas en las redes sociales. Algo que no parece importarle. "Una cosa es una opinión y otra un juicio de valor. Estoy hasta los huevos de los juicios de valor constantes de mochos, curas, beatos, mojigatos, eclesiásticos, religiosos y demás gentes incitadoras al odio que leo o escucho a todas horas. No se desgasten, no van a poder conmigo", escribió por medio de su perfil de Twitter.

