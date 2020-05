Karla Monroig rompe a llorar por Adamari López. "Jamás pensé que esto iba a pasar" La actriz no pudo contener las lágrimas al ver a su amiga del alma y no poder abrazarla. El momento nos conmovió profundamente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se conocieron hace quince años en un Race for the Cure en Puerto Rico. Adamari López celebraba su primer año de remisión y Karla Monroig participaba en este proyecto solidario en su tierra. Desde entonces son como Zipi y Zape, inseparables y amigas para siempre. De ahí las lágrimas de la actriz hacia su, casi diríamos, hermanita del alma. A veces los lazos que no son de sangre pueden llegar a ser mucho más fuertes que los familiares. Con motivo del 49 cumpleaños de la chaparrita, Karla tuvo que hacer fila en su coche para felicitar de lejos a la presentadora. El momento nos emocionó a todos. Con la voz quebrada y los ojos llorosos, la esposa de Tommy Torres mostró cómo fue ese encuentro en el que no pudieron abrazarse como solían hacer cada vez que se veían antes de la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo jamás pensé que estoy iba a pasar, que esto iba a suceder, es que es increíble no poder darle un abrazo, me da sentimiento de verdad porque veo en la cola a mis amigos, veo a gente que quiero mucho y que no puedo abrazar ni besar... lo importante es demostrar ese cariño respetando el distanciamiento social y pues ¡felicidades Ada!", dijo con los ojos empañados. Un sentimiento y un amor que se dejó ver también por parte de la cumpleañera cuando vio a su amiga en el coche. Karla le cantó y le hizo entrega de su regalito, que recogió su amado Toni Costa mientras que Alaïa y Adamari le tiraban un besito desde la distancia. Image zoom Había una vez foto/Instagram Momentos agridulces que son necesarios para que más pronto que tarde podamos volver a abrazar a los nuestros. A pesar de las difíciles circunstancias, la presentadora tuvo una fiesta de ensueño donde no faltó detalle y que su pareja organizó a las mil maravillas. ¡Enhorabuena por esta sorpresa!

