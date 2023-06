Las vacaciones familiares de Karla Martínez en Portugal La conductora de Despierta América no ha estado apareciendo en el programa matutino de Univision ya que se encuentra de vacaciones junto a su familia en Europa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karla Martínez Karla Martínez | Credit: Mezcalent Cada vez que un conductor se ausenta durante varios días de su programa es habitual que en las redes sociales muchos televidentes comiencen a preguntar por él. Así ha sucedido recientemente con Karla Martínez, quien no ha estado apareciendo en Despierta América (Univision). "¿Dónde está Karla?", "Ya tengo días de no ver a Karla, ¿la despidieron?" O "¿Karla está de vacaciones? Ojalá y así sea", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones más recientes que se han compartido desde el perfil de Instagram del programa. Despierta América Conductores de Despierta América | Credit: Instagram Despierta América Ni fue despedida ni está enferma, la ausencia de la conductora mexicana y uno de los pilares del espacio mañanero de Univision obedece a un razón muy simple: está de vacaciones. Karla Martínez Karla Martínez | Credit: Mezcalent Si la semana pasada le tocó el turno a Francisca, ahora es Karla quien se encuentra disfrutando de unos días de descanso y diversión junto a su bella familia en Portugal, Europa. Aunque es muy discreta con todo lo que tiene que ver con su vida privada y no suele publicar fotos ni de su esposo ni de sus hijas, la conductora ha compartido algunas imágenes desde Portugal en las que presume varios de los lugares que ha tenido la oportunidad de visitar. Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez Como amante de la buena cocina, Karla también ha presumido a través de sus historias de Instagram algunos de los deliciosos platos que ha podido degustar durante el viaje. Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora compartió este jueves una instantánea en la que aparece en compañía de su madre, quien también se unió a estas vacaciones que ya están siendo inolvidables para ella. "Con mamá", escribió Karla junto a la instantánea. Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez La presentadora está aprovechando estos días para desconectar de la rutina, recargar pilas y, sobre todo, continuar construyendo memorias junto a su hermosa familia.

