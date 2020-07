Karla Martínez reaparece en Despierta América: "Dios me escogió" para contraer el coronavirus La presentadora de televisión dijo que tiene una importante misión una vez se recupere por completo de la enfermedad. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras dar positivo al coronavirus, la presentadora de televisión Karla Martínez reapareció con una actitud muy positiva en Despierta América (Univision), en la que dijo que haber contraído el virus es parte de un plan divino. En una entrevista virtual desde su casa en Miami, Martínez dijo que estaba feliz y agradecida por todos los mensajes positivos y de apoyo que ha recibido durante este tiempo de cuarentena y afirmó que una vez se recupere por completo, se iba a dedicar a ayudar a otros que podrían estar en una peor situación que la de ella. “Yo creo que Dios me escogió, escogió este cuerpo fuerte, sano y de una mujer joven por alguna razón. [Dios] sabía que este cuerpo joven se iba a recuperar e iba a poder ayudar a salvar la vida de otras personas", aseguró. "Lo primero que voy a hacer cuando me recupere es donar mi plasma porque sé que muchas personas la están pasando muy difícil y quizá por eso me tocó vivirlo”. Afirmó, además, que este tiempo la ha ayudado a crecer espiritualmente, a estar más cerca de su familia y que ha tenido innumerables demostraciones de cariño de personas de su entorno laboral, personal y a través de las redes sociales. “Las cosas que nos pasan en la vida, en la adversidad, nos reafirman todas las bendiciones que tenemos y nos reafirman la gente con la que contamos”, expresó con una sonrisa. Exhortó a las personas que están pasando por situaciones de dificultad por la pandemia a orar, tener fortaleza y fe en Dios, siempre en la espera de lo mejor. Martínez, quien se hará nuevamente un test la próxima semana para saber si ya está libre del virus, aseguró que tanto ella como su esposo Emerson y sus hijas, Antonella y Michaella, están bien.

Karla Martínez reaparece en Despierta América: "Dios me escogió" para contraer el coronavirus

