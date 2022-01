¿Por qué Karla Martínez no ha estado en el pódcast de su cuñada Ana Patricia? La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina despejó recientemente la incógnita y habló de cómo es la relación que mantiene con la conductora de Despierta América (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Karla Martínez, cuñada de Ana Patricia | Credit: Mezcalent (x2) Hace justo un año que Ana Patricia se estrenó como conductora de 'Ana Patricia sin filtro', un pódcast en el que la carismática presentadora mexicana comparte cada semana su perspectiva sin filtro acerca de la vida en familia, el éxito profesional y temas de bienestar personal. Aunque la exconductora de Enamorándonos USA (UniMas) ha tenido en varios de sus episodios invitados muy especiales, entre ellos su esposo Luis Carlos Martínez, muchos de sus seguidores han echado en falta la presencia en el pódcast de su cuñada Karla Martínez, quien hasta la fecha no se ha dejado escuchar ni ver en el espacio que conduce la también empresaria. "La invitada número 1 que ustedes quieren que yo tenga en mi pódcast es mi cuñada Karla Martínez", reconocía Ana Patricia, quien tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, la semana pasada en el episodio que dedicó a responder las preguntas de sus fans. ¿Pero por qué a 1 año de su estreno y más de 50 episodios publicados la presentadora del programa matutino Despierta América (Univision) no ha estado en su pódcast? Karla Martínez Karla Martínez, conductora de Despierta América | Credit: Mezcalent La propia Ana Patricia se encargó de despejar recientemente la incógnita. "¿Por qué no la he tenido? Karlita trabaja demasiado como ustedes saben en Despierta América, en las tardes se dedica a sus cosas personales, a estar con sus hijas. Ella, a diferencia mía, sí es como un poco más privada, aunque no lo crean", explicó la exreina de belleza. La conductora, no obstante, adelantó que ya se encuentra en comunicación con su cuñada para que esté como invitada en uno de los episodios de su pódcast y aceptó encantada. Ana Patricia Credit: Mezcalent "De hecho yo le dije: 'Mira, Karlita, me están pidiendo que por favor te tenga en mi pódcast'. Y ella me dijo: 'Claro que sí Anita, cuando tú quieras'. Entonces es cuestión de ponernos de acuerdo. Si quieren vayan enviándome sus preguntas en las redes sociales de qué quieren que yo le pregunte a ella, qué quieren saber. Yo sé que va a ser un episodio supercool, eso ya viene por ahí, ya lo estoy programando", dio a conocer la mamá de Giulietta y Gael. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Patricia aseguró que desde siempre ha tenido una excelente relación con su cuñada. "A Karlita yo la adoro, tenemos una superbuena relación. Nos conocimos obviamente en Despierta América haciendo el programa juntas. ¿Cuántos años? 8 años, los que duré en Despierta América. Karlita sigue ahí, llegó mucho antes que yo y yo creo que se va a ir jubilada; pero así fue cómo yo conocí a Luis, mi esposo", compartió la conductora.

