Karla Martínez rompe a llorar en plena entrevista: "Dios estaba ahí" La co-presentadora de Despierta América no pudo contener las lágrimas al vivir uno de los momentos más difíciles y emotivos de su carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Iba a ser un día de sentimientos encontrados para Karla Martínez. Como comunicadora, le tocó hacer frente a un momento que le rompe el corazón a cualquiera. Siempre abierta a sentirse vulnerable frente a su público cuando la ocasión lo amerita, la co-presentadora de Despierta América volvió a compartir sus emociones al realizar una de la entrevistas más significativas de su carrera. Bajo la atenta mirada de sus compañeros de show, Karla dio paso al momento que siempre quedará grabado en su corazón como ser humano, madre y mujer de fe que es. Karla Martínez Karla Martínez rompe a llorar en plena entrevista | Credit: Mezcalent Youtube/Despierta América En estos días y con el estreno de Sound of Freedom, la película protagonizada por Jim Caviezel y producida por Eduardo Verástegui ha dado la vuelta al mundo por la temática que aborda: el tráfico de niños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un tema muy doloroso que se denuncia en esta desgarradora historia. El encuentro de Karla con ambos dio lugar a una conversación cargada de emociones, en donde, además de la tristeza por este drama, también tuvo espacio para la esperanza y la fe. Karla Martínez Karla y Jim Caviezel, protagonista de la cinta | Credit: IG/Karla Martínez "Pude ver a Dios a través de tus ojos. Fe, amor... Dios está trabajando a través de ustedes", les expresó con gran respeto la conductora mexicana a Jim y Eduardo. Inevitable no romper a llorar y que la voz se le quebrase al destapar un negocio atroz que, desafortunadamente, sigue en funcionamiento cada día cobrándose miles de víctimas. A pesar del difícil momento de ver esta cruda realidad en el cine, Karla reconoció que, en medio de tanto dolor, pasó algo mágico en ese encuentro en el que se mostró tan conmovida. Al final de la entrevista, los tres rezaron y se unieron en fe. Karla Martínez Karla y Jim Caviezel, protagonista de la cinta | Credit: IG/Karla Martínez "Les puedo decir de corazón que, aunque he hecho muchas entrevistas a lo largo de mi carrera, esta fue muy especial porque puedo decirles que Dios estaba ahí", concluyó junto a sus colegas de programa.

