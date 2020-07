Karla Martínez: "Cualquiera que sea el resultado, tengo fe en que todo va a estar bien" La presentadora mexicana, que tuvo que ausentarse del programa Despierta América (Univision) tras comenzar a sentirse 'mal', aún no sabe si tiene coronavirus. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras conocerse que Alan Tacher y su esposa Cristy habían dado positivo en la prueba de coronavirus, el programa Despierta América (Univision) se vio obligado a tomar el pasado miércoles la drástica decisión de poner en cuarentena a todo su equipo de trabajo como medida de prevención hasta tener la certeza de que nadie más esté contagiado. Es por este motivo que desde el pasado jueves los presentadores están conduciendo el show desde sus casas, a excepción de Karla Martínez, cuyo estado de salud mantiene en vilo a los televidentes del programa desde que se informara en el espacio mañanero de Univision que se encuentra ‘indispuesta’ y que, por tanto, no puede estar al aire. La presentadora mexicana, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, rompió ayer el silencio a través de sus redes sociales, donde por fin compartió cómo se encuentra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les escribo para decirles que estoy bien. Estoy en casa porque ayer en la madrugada me sentí mal, tengo síntomas de una gripe; congestión, dolor en el cuerpo y he tenido un poco de fiebre. Ayer mismo me hice la prueba de COVID-19 y me dijeron que los resultados tardan en llegar. En cuanto los tenga se los compartiré", informó la conductora. Karla explicó que no ha estado apareciendo estos días en el programa porque ‘por momentos me siento con ánimo y de repente me siento débil y sin energía’. "Solo quería decirles que estoy bien, positiva como siempre y muy tranquila. Dios siempre ha estado en control de mi vida, al igual que lo está en estos momentos. Cualquiera que sea el resultado, tengo fe en que todo va a estar bien. Gracias por su muestras de cariño, su apoyo y sus oraciones. Cuídense mucho y Dios los bendiga", concluyó su mensaje.

Karla Martínez: "Cualquiera que sea el resultado, tengo fe en que todo va a estar bien"

