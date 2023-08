El romántico álbum de fotos de Karla Martínez y su esposo Emerson Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karla Martínez Credit: Instagram; Mezcalent El amor para toda la vida no solo existe en las telenovelas que emite Univision en horario estelar. Y Karla Martínez y su esposo Emerson son la prueba de ello. La conductora de Despierta América (Univision) y su pareja llevan 28 años juntos, 10 de novios y 18 de casados. "Has sido mi novio desde la adolescencia y cada año que ha pasado te amo y te admiro más", escribía la presentadora en 2020 desde su perfil de Instagram con motivo de su aniversario de bodas número 15. ¡Mira sus fotos más románticas! Empezar galería Amor, amor, amor karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez Las sillas de los enamorados, ubicadas en la plaza principal de Valladolid, en Yucatán, México, fueron testigos en 2018 del amor que derrocha esta bella pareja. "Te amo y te admiro cada día más novio mío", escribió entonces la presentadora. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Almas gemelas Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez "Y yo más enamorada que nunca", fueron las palabras con las que Karla compartió esta instantánea en 2014 desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores. 2 de 8 Ver Todo ¡Qué beso! Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez Con esta imagen la conductora agradecía en 2015 a su esposo por "tantas Navidades llenas de amor". "Y las que nos faltan". 3 de 8 Ver Todo Anuncio En la mejor compañía Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez Así de juntitos celebraban en 2016 la llegada del Año Nuevo. "Por más años de risas y amor juntos". 4 de 8 Ver Todo Siempre juntos Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez La presentadora y su esposo aman compartir tiempo juntos. Una de sus actividades favoritas es el esquí. "Gracias a Dios salud hay y amor... Mucho". 5 de 8 Ver Todo Su cómplice Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez "Llegar a la cima no tiene sentido si no tienes con quien compartirlo", escribió en 2015 junto a esta bella instantánea. "Gracias amor por estar siempre a mi lado, por impulsarme siempre a llegar más alto". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Así o más enamorada? Karla Martínez Credit: Instagram Martínez Así presumía en 2017 la presentadora de la compañía de su esposo mientras le echaban porras a una de sus hijas en su partido de soccer. 7 de 8 Ver Todo ¡Qué viva el amor! Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez Hay imágenes que hablan por sí solas y esta sin duda es una de ellas. "Porque estando juntos las sonrisas sobran", escribió junto a esta foto que publicó en 2016 desde París, Francia. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El romántico álbum de fotos de Karla Martínez y su esposo Emerson

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.