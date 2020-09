Karla Martínez dona su plasma tras recuperarse del coronavirus y comparte inspirador mensaje Con un mensaje lleno de optimismo, la presentadora de televisión instó a sus seguidores a brindar esperanza a otras personas. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión Karla Martínez es una mujer de palabra. Así lo demostró al cumplir con lo que había prometido tras enfrentar un diagnóstico de coronavirus: "Lo primero que voy a hacer cuando me recupere es donar mi plasma”. La comunicadora mexicana compartió una fotografía en sus redes sociales en la que expresó lo agradecida que estaba de haber superado la enfermedad y aseguró que ayudar a los demás es la mejor manera de hermanarse con quienes están pasando por una situación delicada. Image zoom Instagram / Karla Martínez “La mejor manera de agradecer por nuestras bendiciones es compartiéndolas con los demás”, escribió la presentadora de 44 años en su cuenta de Instagram. “En estos momentos tenemos que estar más unidos que nunca y ayudarnos los unos a los otros. Dios siempre tiene un propósito. Tu donación es la esperanza que tantos necesitan. ¡Compartamos vida, salud, fuerza y fe! ¡No lo dejes para mañana, muchos nos necesitan hoy!”. La copresentadora del programa Despierta América, que se transmite por Univision, está retomando su rutina después que se ausentó del set de grabación del show por más de un mes debido a su diagnóstico. Tanto ella como su colega también afectado por esa enfermedad, Alan Tacher, ya están de regreso en los estudios. “¡Que lindo se siente regresar a casa! ¡Nos sentimos muy afortunados y estamos muy agradecidos por tantas bendiciones! Gracias por acompañarnos todas las mañanas en @despiertamerica. ¡Los queremos!”, escribió Martínez en sus redes. “¡Mi alma gemela laboral! Ayyyy como te extrañaba mi @karlamartineztv ya por fin de regreso juntos en @despiertamerica”, comentó Tacher en sus redes. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

