Karla Martínez despide así a compañera de Despierta América: "Te quedaste en mi corazón" La presentadora dedicó estas palabras a su colega de programa estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de unas vacaciones en familia y en el paraíso, en Los Cabos, México, Karla Martínez regresaba más bronceada, feliz y recargada a su casa televisiva, Despierta América. Ha sido una semana llena de buenos momentos en plató, de reencuentros y también de alguna que otra despedida. Una de ellas fue compartida por la presentadora con emotividad ya que han sido unos días muy especiales al lado de una colega que les ha acompañado y ahora dice adiós a Despierta América. Al menos, temporalmente. Karla Martínez Karla Martínez | Credit: Mezcalent Cynthia Urias ha estado como conductora invitada esta semana y ha dejado huella en su equipo, sobre todo en Karla, quien le dedicó estas bonitas palabras. "Llegaste como una gran compañera ¡y te vas como una gran amiga! Qué privilegio trabajar esta semana con una conductora tan profesional, preparada, respetuosa y dispuesta a aportar. Y qué bendición conocer a una mujer tan noble, sencilla, simpática, de valores ¡y que tiene claro lo que verdaderamente vale en la vida! ¡Te quedaste en mi corazón, amiga!", le escribió junto a unas fotos entrañables. Tal fue el cariño y la bonita experiencia, que hasta en unas de las publicaciones de Cynthia, Karla escribió al compás de los seguidores eso de : "que se quede, que se quede". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con motivo de la temporada veraniega y con las ausencias por vacaciones de algunos conductores, llegan personalidades invitadas como Cynthia que terminan conquistando a los colegas y a la audiencia. La presentadora mexicana está al frente del exitoso show de Cuéntamelo Ya, de Televisa, donde también es muy querida y cuenta con un público que la adora.

