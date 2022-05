¡Así celebró su cumpleaños 46 Karla Martínez de Despierta América! Celebramos su vida y sus amores Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karla Martinez Credit: Instagram/ Karla Martinez Karla Martínez celebró su cumpleaños 46 rodeada de amor en Despierta América (Univision). Sus colegas del programa la sorprendieron con flores y un pastel.¿Cómo es esta etapa en la vida de la presentadora mexicana? ¡Mira sus fotos! Empezar galería Cumpleañera Karla Martinez Credit: Instagram/ Karla Martinez "Gracias a todos por acompañarme siempre. Por permitirme crecer a su lado. Y a mi querida familia de @despiertamerica por celebrar conmigo 46 años de bendiciones. ¡Todos ustedes son parte de ellas! ¡Los quiero mucho!", escribió Karla Martínez junto a esta foto en el set.

1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Agradecida "Gracias Dios por 46 años llenos de hermosos atardeceres", escribió la presentadora junto a esta hermosa postal.

2 de 10 Ver Todo De fiesta Martínez fue una de las invitadas de honor en la boda de Francisca. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Tranquila y tropical Martínez disfrutó unos días cerca del mar en República Dominicana, en las villas de Casa de Campo. 4 de 10 Ver Todo Días felices En marzo, pasó unos días en la nieve en Colorado con su esposo. "Posando para mi mejor fotógrafo", escribió junto a esta foto. 5 de 10 Ver Todo Disfrutando el presente Brindando por la vida con un buen vinito a orilla del mar. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alma gemela "La mejor combinación...vino y tú", escribió junto a esta foto con su esposo Emerson Peraza, con quien lleva más de 20 años de relación. 7 de 10 Ver Todo En familia "Gracias por todo lo que haces por tus hijas y por mí, por ponernos siempre en primer lugar, por cuidarnos, protegernos, por ser un papá maestro, dedicado, divertido, deportista, juguetón, chistoso, aventurero", escribió Martínez sobre su esposo junto a esta foto con Emerson y sus hijas Antonella y Michaella. 8 de 10 Ver Todo Dos reinas Su madre ha sido su gran amiga y cómplice. "Gracias por todo lo que has hecho, haces y seguirás haciendo por mi y por tus nietas. Gracias por estar siempre presente", le escribió Martínez en el Día de la Madre. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fashionista Celebrando sus raíces texanas con este bohemio look con botas. Sin duda la presentadora vive un gran momento. ¡Feliz cumple Karla! 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

