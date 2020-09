Él es Emerson, el esposo de Karla Martínez al que no le gustan las cámaras La presentadora de Despierta América (Univision) casi no tiene fotos con el padre de sus hijas en las redes sociales debido a que no le gustan las cámaras. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Karla Martínez comparte muchas imágenes de su día a día en sus redes sociales; sin embargo, es rara la ocasión en la que se deja ver acompañada de su esposo Emerson, con quien comparte su vida desde que era apenas una jovencita. La ausencia del padre de sus hijas tiene, no obstante, una clara explicación. Emerson es una persona muy tímida y no le gustan las cámaras, por lo que la presentadora del programa matutino Despierta América (Univision) respeta mucho su decisión. Aún así, si alguien revisa al detalle la cuenta de Instagram de Karla podrá ver que la conductora ha compartido una que otra foto en la que presume de la compañía de su pareja, como esta que publicó en 2016 junto al siguiente mensaje: "Porque estando juntos las sonrisas sobran". Se trata de una de las pocas imágenes en las que se le puede ver con claridad su rostro. Image zoom Karla Martínez y su esposo Instagram Karla Martínez "Este lindo momento lo captaron mis niñas. Lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es ejemplo de amor", fueron las palabras con las que acompañó esta otra foto que publicó en 2018. Image zoom Karla Martínez y su esposo Instagram Karla Martínez Karla y Emerson cumplieron 15 años de feliz matrimonio el pasado mes de abril. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hace 15 años Dios bendijo nuestra unión. Cómo pasa el tiempo. Cuando era jovencita imaginaba cómo serías, cómo sería el día de mi boda, cómo sería mi vida de casada y cómo sería ser mamá. Todo eso se quedó corto comparado con la realidad tan hermosa que me ha tocado vivir a tu lado", aseguró la conductora con motivo del aniversario de su boda. Image zoom Karla Martínez y su familia Instagram Karla Martínez Karla no solo encontró en Emerson ‘al mejor esposo’ sino también a ‘un padre presente y amoroso’ con sus hijas que siempre pone en primer lugar a la familia. Todas las noches, la presentadora de Despierta América da gracias a Dios por poder ver sus ojos antes de cerrar los suyos y por ser los primeros que ve al despertar. "Te amo con toda mi alma", expresó meses atrás en sus redes sociales.

