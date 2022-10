Karla Martínez, conductora de Despierta América, se confiesa: ¿por qué ya no sube fotos de sus hijas? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karla Martínez Credit: Mezcalent Karla Martínez es el rostro por excelencia de las mañanas de la televisión hispana. La presentadora mexicana de 46 años lleva más de tres lustros al frente de la conducción del exitoso programa matutino de Univision Despierta América. Karla, que suele ser muy reservada con su vida privada, llevó a cabo este lunes una sesión de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, donde está a punto de superar el millón y medio de seguidores, en la que reveló, entre otras cosas, por qué ya no comparte fotos de sus hijas en las redes. La conductora también confesó por qué no hace más programas, no solo Despierta América. Empezar galería No sube fotos de sus hijas Francisca Credit: Instagram Karla Martínez Porque no les gusta. Son muy privadas y la verdad me encanta que sean así. Siempre las voy a respetar y proteger. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Solo hace Despierta América Francisca Credit: Instagram Karla Martínez Amo Despierta América. Despertar a la gente con alegría y buena energía es una gran bendición. Además el horario me ha permitido ser mamá. Soy muy feliz en mi trabajo. 2 de 10 Ver Todo Felizmente casada Francisca Credit: Instagram Karla Martínez [Llevamos] 17 casados, más de 10 de novios. En total 27 años juntos. Feliz y enamorada. Conoce aquí a su esposo. 3 de 10 Ver Todo Anuncio A qué hora se duerme Francisca Credit: Instagram Karla Martínez Me voy a la cama a las 8:00 y me duermo como a las 9:00. 4 de 10 Ver Todo Feliz con su vida Francisca Credit: Instagram Karla Martínez Me siento muy bendecida con mi vida. Como todos tengo mis días difíciles. Pero siempre me encomiendo a Dios. Y trato de ver el lado positivo de todo lo que me sucede. 5 de 10 Ver Todo Lo que más disfruta de ser famosa Francisca Credit: Instagram Karla Martínez No me siento famosa. Nunca he querido sentirme así. Pero lo que más agradezco de ser figura pública es la confianza y cariño de la gente. Es una gran bendición. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Elige sus propios outfits Francisca Credit: Instagram Karla Martínez Siempre. Me encanta jugar con la moda. Así que si un día no les gusta, la única culpable soy yo. 7 de 10 Ver Todo Su vida no es perfecta Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez Mi vida no es perfecta. Trato de ser feliz y de hacer felices a los que me rodean. 8 de 10 Ver Todo Tiene ayuda con sus hijas Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez Sí y la amo con todo mi corazón. Nany Carmen es mi segunda mamá y una abuelita para mis hijas. Es dominicana y está conmigo desde antes de casarme. Es una de mis mayores bendiciones. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tip para llevar una relación duradera Karla Martínez Credit: Instagram Karla Martínez Respeto, admiración, comunicación y una noche de novios (salir solos) a la semana. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Karla Martínez, conductora de Despierta América, se confiesa: ¿por qué ya no sube fotos de sus hijas?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.