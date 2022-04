Karla Martínez le juega una broma al chef Yisus por April Fools', ¡mira su cara! Lo que menos esperaba el chef Yisus era que hoy sus compañeras en Despierta América le jugarían una tremenda broma por April Fools' Day. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que menos esperaba el chef Yisus era que hoy sus compañeras en Despierta América (Univision) le jugarían una tremenda broma. Y es que se llevó un buen susto con Karla Martínez, luego de que la conductora comenzara a toser muy fuerte al probar el desayuno que le habían preparado. El programa no querían pasar por alto que hoy es April Fools' Day, que se celebra cada 1 de abril, una fecha muy parecida al Día de los Inocentes del 28 de diciembre, donde las personas se gastan bromas las unas a las otras. El popular chef había preparado un desayuno mañanero consistente en "un sofrito de tomatico con cebolla y jalapeño", unos huevos rancheros, aguacate y tortillas. Pero Yisus nunca se esperó que cuando Martínez se llevara el primer bocado a la boca, comenzara a toser desesperadamente, algo que asustó mucho al venezolano. Chef Yisus Credit: Mezcalent Aunque a Yisus se le pasó por la cabeza que podía tratarse de una broma, su cara reflejó temor cuando la presentadora dijo que se estaba ahogando. De momento todos sus colegas del programa lo miraron y gritaron: "¡Feliz Día de los Inocentes!", mientras el chef se reía y disfrutaba de la broma. Karla Martínez Karla Martínez, conductora de Despierta América | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta broma divirtió no solo a los presentadores del programa sino también a su audiencia, quienes han dejado muchos graciosos comentarios. "Francisca estaba más asustada que el Yisus 😂😂😂😂😂😂😂😂"; "te la comiste Karla 😂"; "qué bárbara Karla! Como es seria, se le creyó 😂😂😂"; "la cara del chef no tiene precio... omggg hasta yo me asuste 😂"; "qué buena actuación de Karla 😂😂😂 me reí y me asusté"; "lo mejor del show 😁", les dijeron.

