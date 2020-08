Karla Martínez anuncia con una gran sonrisa que ya superó el coronavirus La presentadora estrella del programa Despierta América dijo estar sumamente feliz y agradecida por el apoyo recibido durante estos días en que batallaba con el coronavirus. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión mexicana Karla Martínez está feliz y aliviada luego de anunciar que ganó la batalla al coronavirus. En una entrevista desde su casa en el programa Despierta América (Univision), la comunicadora informó que dio negativo en los últimos exámenes que se hizo. “Muy buenas noticias porque hoy quiero compartir con toda mi familia, ustedes en Despierta América y el público que oficialmente le gané la batalla al coronavirus, ¡soy negativa! Gracias a Dios y gracias por todo su apoyo y sus oraciones”, dijo. “¡Estoy feliz!”. https://www.instagram.com/tv/CDd_FGPApvd/ Sus compañeros se mostraron emocionados con la grata noticia y celebraron con aplausos. Su compañero de set Alan Tacher admitió estar un poco ansioso ya que lleva 8 días esperando por sus resultados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Me encanta esta buena noticia por ti mi Karlita y por todos ustedes. Yo la verdad espero la prueba para mi desesperación, mi ansiedad, mi paciencia. Sé que los tiempos de Dios son perfectos, así que hay que seguir esperando, ya va para los ocho días, ojalá que me lo den mañana y ya les estaré dando las noticia. Pero esto sí ha sido complicado para mí, sobre todo por la desesperación y la paciencia”, agregó Tacher. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

