¿Qué ha sido de Karina Yapor? La víctima del llamado clan Trevi-Andrade es mamá y presentadora La exvocalista fue clave en destapar el escándalo que protagonizaron Sergio Andrade y Gloria Trevi, que ha vuelto a la actualidad con las nuevas acusaciones contra la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace más de dos décadas Karina Yapor fue el eje de la denuncia de corrupción de menores contra Gloria Trevi y Sergio Andrade. La insistencia de sus padres por recuperar a su hija menor de edad, finalmente llevó a la detención de la popular cantante y su productor y representante, además de su asistente personal María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas. Trevi pasó casi cinco años tras las rejas, manteniendo siempre su inocencia. Pero una nueva denuncia por abuso sexual pone nuevamente a la cantante en el ojo del huracán y hace resurgir el nombre Yapor. ¿Qué ha sido de la principal víctima del llamado clan Trevi-Andrade? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karina Yapor Karina Yapor | Credit: Karina Yapor/Instagram Luego de sobrevivir al daño causado por sus amargas experiencias con el clan, Yapor se enfocó en reconstruir su vida con la ayuda de su familia a base de terapias y se dedicó a forjar una carrera en los medios de comunicación. Tras vencer la terrible depresión causada por el escándalo, la joven se refugió en la religión cristiana, se dedicó a escribir un libro donde reveló sus experiencias al lado de Trevi y Andrade, y se unió a Univisión como presentadora de su noticiero en Houston, TX. Karina Yapor Karina Yapor | Credit: Karina Yapor/Instagram A nivel personal, se casó y se convirtió en madre de cinco hijos – el mayor, Francisco Ariel, se dice es de Andrade. Desafortunadamente, se divorció tras sufrir violencia doméstica. Además, es una fiel predicadora de sus creencias religiosas, ofreciendo emotivas conferencias y charlas donde expone sin tapujos su experiencia como víctima de abuso sexual infantil. "Este lugar era una secta, con un líder, con castigos, aislamiento, sometimiento, con temor", según expresó sobre el clan en una de sus pláticas religiosas. "En una ocasión a mí se me sentenció a 500 latigazos con cable. Yo me desmayé, cuando volví en mí, este hombre me estaba abusando sexualmente…pasó por mi cabeza quitarme la vida". Afortunadamente, no llevó a cabo la acción y ahora comparte todos sus logros a través de las redes sociales.

