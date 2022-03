Karina menciona que terminó el cambio de sexo de su ahora hijo Desde hace un tiempo, Karina reveló que su hija Hannah le había revelado que se sentía atrapada en un cuerpo de mujer cuando se sabía varón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varios años, Karina dio a conocer que su hija Hannah le había revelado que era un varón atrapado en un cuerpo de mujer. Ante ello, la cantante y su esposo decidieron apoyar por completo su transición de sexo para que se convirtiera en chico y ahora ese proceso ha terminado y ahora es conocido como Xander. "Mi hijo es bello, grande, musculoso. Finalmente, se ve como él se ha visto toda la vida", reveló Karina a los medios de comunicación. "[Su documentación ya está cambiada] toda. Xander es un varón". Para la intérprete de "Sé cómo duele" su hijo es un ejemplo de lucha y superación; por lo tanto, considera que es importante que narre su historia. "Espero que un día venga [a México] y haga una súper rueda de prensa porque creo que su mensaje es maravilloso. Ha venido a este planeta para enseñarme, primero a mí, a ser mejor mamá, enorme mujer, mejor ser humano. Y creo que la elección es invaluable; es una elección de tolerancia, aceptación, apertura, de progreso, porque esto se trata de progreso", expresó. "Tenemos que aprender a respetar lo que cada quien es y punto, sin mucho rollo", advirtió. "Las nuevas generaciones ni les interesa. Ni se preocupan por eso". Karina y su hijo Xander Credit: Karina Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karina dejó claro que Xander sabe defenderse y su única labor es apoyarla. "Él tiene magníficos amigos, no sé qué pasará en la escuela a diario porque no lo acompaño. Es un tipo muy corajudo, muy valiente. Creo que salir todos los días a la calle a luchar por lo que tú crees es de valientes, así que es un valiente. Y nosotros siempre apoyándolos, detrás de él, y siempre pendientes, como buenos padres que somos. Los padres tenemos que aprender a escuchar", concluyó.|

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karina menciona que terminó el cambio de sexo de su ahora hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.